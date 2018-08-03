华尔街万亿市值争夺赛 苹果之后会是谁

北京时间 8 月 3 日凌晨消息，周四截止收盘，苹果收涨 2.92%，报 207.39 美元，收盘，市值成功达到万亿美元，正式成为史上首家市值破万亿美元的科技公司。这不仅是苹果的里程碑，也是全球科技公司的一个重要的里程碑。推动苹果此次耀眼业绩的，主要是销量可观的高价 iPhone 和快速增长的服务业务。苹果第三财季中，iPhone 卖出 4130 万部，销量同比增长 1%，是不是感觉好像并没有多大增长的样子？但是由于 1000 美元起售的 iPhone X 销量可观，使得手机部门营收增长高达 20%, 总共 299.1 亿美元。如果说 iPhone X 是靠卖得贵给苹果创造了财富，那么包括 App Store、Apple music、iCloud 和 Apple Pay 等在内的服务业务可以说是目前也是将来苹果最大的增长动力。财报显示，该业务在本财季为苹果创造了 96 亿美元收入，同比增长 31%。此外，包括 Apple Watch 和 Apple TV 等在内的其他产品的销售收入也同比增长了 37%，达 37 亿美元。自苹果在 2007 年 1 月发布推出 iPhone 产品线以来，股票已累计上涨 1200%，总回报率达 28.7%。这一数值是纳斯达克综合指数平均投资回报率的近 3 倍，是标准普尔 500 指数平均投资回报率的近 4 倍。尽管以软件为中心的苹果 2018 WWDC 让普通观众和消费者感到乏味，没有华尔街各种花式预测的硬件，少了一些兴奋点，但是苹果公司的股票却持续攀升，少见的在 WWDC 结束后“逆转”。事实上，从 2018 Q2 财报发表以来苹果股票一直表现强劲，表现超出预期，不断创造历史新高，大部分业内人士都已经预测到苹果会在近期市值突破 1 万亿美元。大概相当于中国上交所目前 1436 家上市公司总市值的 1/4。如果把美元按实时汇率换算成人民币，也就是说，苹果创造的 1 万亿美元市值仅次于我国广东省、江苏省和山东省 2017 年 GDP。2017 年全球 GDP 超过 1 万亿美元的一共有 16 个国家，如果把苹果的市值换成等额货币，已经超过土耳其全国去年的 GDP，就比第 16 名的印尼低一点，富可敌国不是随便说说的。但在万亿市值争夺赛中，苹果是目前表现最好的一个，但不是唯一一个。在华尔街，有一场竞赛一直受人密切关注：哪家公司将成为第一家市值达到 1 万亿美元的公司。在此之前，有四个强有力的参赛者：苹果、亚马逊、Alphabet 和微软。那么现在苹果已经率先跑赢。不久之前，苹果和亚马逊之间还存在相当激烈的竞争，有分析机构还预测亚马逊可能比苹果更早突破 1 万亿美元市值。实际上亚马逊确实比苹果更快到达 9000 亿美元的市值，并成为全球 500 强企业的榜首，达到了 21 年来的最高成绩，本来大有希望在 2018 年底突破 1 万亿美元的市值。可惜的是 2018 年科技股整体趋于平淡，只有苹果表现亮眼。亚马逊、Alphabet 和微软还处在 8000 亿美元市值的区间，亚马逊稍微领先，2018 年年底突破的预测应该比较靠谱。除非全球经济活动出现某种程度的放缓，否则在未来的几年里，肯定有可能会出现数家万亿美元市值的科技公司。这一里程碑事件代表着这些巨头新篇章的开始，但它更应该提醒我们这些公司的脆弱性，以及新势力源源不断的出现。对大多数巨头来说，强大的资产负债表，数十亿的用户根基，以及似乎无边际的用户数据，让它们对变革的自然厌恶将会变得非常强烈。可能有的人觉得，进入万亿市值级别后巨头之间的战争将越来越激烈，但这种情况不太可能发生。巨头竞争会相对趋于稳定制衡的状态，相反，竞争将来自其他方向，包括拥有全然不同的商业模式和流程的新玩家。在巨头的战斗中，最强大的对手最终还是它们自己。