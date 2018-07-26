欧盟处罚让安卓系统面临打击 又将令谁警醒

上周，谷歌因安卓系统垄断问题被欧盟罚款 43.4 亿欧元，欧盟称，谷歌利用其安卓系统强化在搜索引擎方面的主导地位。谷歌在声明中称，将对欧盟罚款提起上诉。这笔罚款金额占其母公司 Alphabet 年度营业额比例近 5%。欧盟此次对谷歌安卓系统的指控，主要集中在对安卓系统的生态圈上，比如系统捆绑的相关服务，并对谷歌在 Android 授权方面放弃对该系统的一些控制突出了一些要求。要求一：制造商应该免费使用安卓，在不必预先安装谷歌搜索应用和 Chrome 就能加入 Google Play 商店。要求二：谷歌需要停止通过与智能手机制造商和移动网络运营商分享收入让前两者只在手机上提供谷歌搜索的方式。要求三：停止禁止制造商使用 Android 的定制版本，比如亚马逊的 Fire OS。罚款是次要的，对于罚款可能谷歌也并不十分看重。但欧盟想要为手机制造商松绑，这是激起谷歌极力抗议的原因。欧盟向谷歌提出放松对安卓的严格控制，允许手机厂商在 Android 手机上预装非谷歌应用。这样一来的话，谷歌将面临致命的打击。谷歌 CEO 皮查伊发表了网文抗议欧盟罚单：“2007 年，我们开始免费向手机制造商和移动网络运营商提供安卓系统，建造和完善安卓是要付出代价的，过去十年里，谷歌投资了数十亿美元产出如今的安卓。但欧盟的决定将打破我们与安卓达成的小心翼翼的平衡，而且它发出了支持专有系统而非开放平台的信号，这一点令人不安。”谷歌 CEO 还警告称：由于欧盟的决定，安卓系统可能无法保持免费。老实说，此次裁决也恰恰证明了安卓系统是多么的成功。而从公司目标出发，谷歌不会那么容易改变主意，尽管这可能让它从此陷入与欧盟之间的反垄断拉锯战。如果放松控制的代价是结束开源，相信无论手机厂商还是用户，都不希望看到安卓收费。原因太简单不过，因为失去安卓系统之后，全球至少有 70% 的手机无系统可用，对国产手机行业更是严重打击。到目前为止，谷歌并没有垄断整个智能手机市场（谷歌也抗议称欧盟忽视了安卓与 iOS 竞争的事实），反而由于谷歌对与其合作的硬件厂商提出的要求，让众多消费者受益。世界各地有数百万的企业依靠开发安卓应用为生；数十亿的消费者使用着廉价的安卓手机。而谷歌一旦决定改变或调整安卓的商业模式，可能会对其收费或者限制对其的使用，进而使得一些设备、制造商和公司无法使用，所产生的影响包括碎片化问题变得更严重，应用的不一致性加剧，硬件成本增加。前段时间，随着美国对中兴的一纸禁令发酵，人们才意识到小小芯片到底有多重要，也才看清了国产芯片的软肋：中国核心集成电路国产芯片占有率在多个领域为零。芯片是硬件层面，那么智能手机最重要的软件层面——系统呢？目前，随着微软等巨头停止为手机提供操作系统，加上 iOS 系统为苹果设备独占，可供手机厂商选择的只有安卓系统。除了 iOS 和安卓系统外，还存在一些小众系统，诸如三星 Tizen，但是这些小众系统的生态非常难构建，缺乏生态，自然也就缺乏市场，难以被消费者普遍接受。由于打造新系统耗时耗力，目前国内智能手机厂商通用的操作方式是在安卓版本上进行深度定制，不管国产手机如何变着法子宣传自己品牌上安装的是什么什么 OS，最终它们还是安卓系统。假如有一天，安卓系统不再开源，又或者美国干脆对操作系统也禁止出口后，我们有得选择吗？国家扶持几十年都没能打造出一个普及的民用桌面操作系统，更何况国产手机厂商。如同中兴被禁让芯片业警醒，国内各大手机厂商可能也会因此事——或者后续更多势态变化——而渐渐意识到拥有自己操作系统的重要性。你猜大厂们会如何选择呢？