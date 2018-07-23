注册过这么多 App，你可关心过账号如何注销？我们日常使用手机已经到了离不开各种 App 的地步，手机应用覆盖了我们的衣食住行，手机游戏则占据了大部分休闲娱乐时间。随着 App+网游实名制的实施，基本上每下载、使用一款 App，就得经过注册验证，要么通过手机号码注册，要么输入身份证码注册。随着使用范围的加大，我们注册过的 App 越来越多，甚至有很多极少打开的 App，大多数情况我们选择一删了之，但却很少想过要不要先注销账号。上周，央视 CCTV 报道了关于 App 账号注销的现象，调查中发现，大家普遍在使用的一些大型社交 App 注册账号便捷简单，直接输入手机号码验证完事，但是如果想要注销账号，需要经过比注册麻烦数倍的步骤，不光需要填写身份信息，还要上传相应的照片，在提交注销申请后，还经常因“该操作无效”而失败。注销账号，还得再采集一次用户个人信息，这怎么想都不合理。另外，大家如果稍加留意也会发现，大多数 App/平台网站的账号注销入口完全隐蔽，用户想注销的时候往往需要到处寻觅，而注销的程序也不甚规范，有的就只提供一键“注销”，至于是否真正注销成功并不清楚，有的注销程序还要向客服打电话申请。由此产生了一连串注销难的问题。不及时注销账号有什么坏处呢？你的账号信息永远留在某个平台的数据记录中，账号绑定的个人手机、银行账号、身份证号码等个人信息也存在被泄露的风险。尤其是现在移动互联网发展过快，监管不严的情况下，某个平台可能非正常停运后对用户数据放弃保密管理，甚至有的平台直接出售用户数据来盈利，这些都已经不算什么新鲜事了。多数用户为了避免麻烦，更习惯于直接卸载，他们下意识认为，卸载 App/软件之后，里面的相关数据也抹除了，自然不会留下痕迹。事实并非如此，卸载完全不能取代注销，卸载之后清除的是设备端的数据包，但用户账号以及用户个人信息，依然储存在 App 平台数据库中，而注销才是让账户信息完全从平台上清楚。卸载 App 等于用户单方面终止软件服务，注销账号才算是用户与软件服务方解除合同。所以，在信息安全日益重要的大数据时代，注销是保护个人信息的重要手段，单单卸载是起不到作用的。有关专家和媒体开始呼吁关注“注销权”，尤其是软件经营者和服务商，更不应该随意给注销权设槛来阻拦用户的正常注销操作。这本身也属于《消费者权益保护法》、《网络安全法》中公民个人信息受法律保护的原则，对违反注销义务的经营者，《电信和互联网用户个人信息保护规定》也有相关处罚规定，但就是有人不把法律法规当回事，为什么？因为用户个人信息有价。这是很多问题的根源，也是现在大数据时代频频爆发用户信息泄密的问题根源。用户规模是互联网公司的筹码，用户信息则是核心之核心，随着网络安全产业的不断完善，相应立法的逐渐成熟，企业也该增强诚信与自律，毕竟保护用户信息就是守住了自己的筹码。对于普通用户，自然也不要轻视个人信息安全。一切阻挠你正常注销账号的 App 平台只能以流氓相称，记住比起卸载，注销才是更彻底的“再见、告辞”。