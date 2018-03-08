预测：新iPad Pro将近 是否如我们愿想

说到平板电脑，市场上就只存在两种，一种叫 iPad，另一种是其他平板。在高价格区间，iPad 主导了整个平板电脑市场，平板机为了坚持自己的产品地位，苹果一直在使用新机型、新外设、新技术来使 iPad 保持新鲜感，包括 12.9 英寸 iPad Pro，Apple Pencil，120Hz 的屏幕刷新率和 ProMotion 触屏技术，正是这样持续不断的更新，在平板行业日渐低迷的年代，iPad 依旧能吸引众多消费者，也吸引着爱好者的目光。
iPad 的基本设计在几年里都没有发生改变，除了变得更为轻薄，材质更高级，外观更具时尚感，iPad 从它诞生起到现在始终是我们记忆中的样子。2018 年，iPad 的老样子可能会由最新成员来改变，尽管苹果在很长时间里没有对 iPad 做出非常“惊人”的改变，但换句话说，苹果也在这段时间里琢磨着如何设计一款全新的 iPad 产品。
新改变
根据罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）的分析备忘录，一款带有 TrueDepth 传感器的新 iPad Pro（配有 Face ID）可能会在 6 月份的 WWDC 大会上公布，并将在当月晚些时候发布。预测这个时机是有一定道理的，因为第二代 iPad Pro 平板也是在去年 WWDC 上发布。
目前还不知道新款 iPad 是否用跟 iPhone X 的“齐刘海”那样预留出顶部位置来放置 TrueDepth 传感器和前摄像头，因为传闻中它很有可能是全面屏——在笔记本都已经推出全面屏的当今，平板电脑采用全面屏似乎也不是什么令人惊讶的事了。
这意味着 2018 年新 iPad 至少从外形上带来了新鲜感，和 iPhone X 保持风格一致的无 Home 键，窄边框，会让机子前面板整洁一体，提升美感。
（新iPad Pro渲染图）
两型号 双尺寸
欧亚经济委员会的批准文件显示，苹果要销售两款我们从未见过的新 iPad，它们的型号是 A1893 和 A1954。虽然我们没办法从型号上获知什么具体的消息，这两串数字无论跟规格还是功能都没有直接联系，但是按照以往 iPad 的型号规律，同尺寸和同世代的 iPad 通常仅在最后两个数字上有所不同，而 A1893 和 A1954 则暗示新出的两款 iPad 不仅仅是同一个 iPad 的 Wi-Fi 和 Cellular 版本，而是两个不同的尺寸的新 iPad Pro。
那么问题就来了，苹果今年里到底要发几台 iPad？一般来说，春季发布会和 WWDC 都是新 iPad 宣传的时机，而春季发布会偏向于常规产品线的升级换代，恰好 9.7 英寸的普通版 iPad 和 iPad mini 4 都需要更新一下，如果有的话，这个是它们的主场。而预测中的全面屏 TrueDepth 相机模块的新款高端 iPad 发布时机应该会选择在更为重要的 WWDC 上亮相。
苹果的去指纹之路
苹果花大力气设计出了基于 TrueDepth 深度相机的 Face ID，用以取代指纹识别，从技术进步的角度讲，Face ID 大部分时候优于指纹识别，尽管 Touch ID 也同样优秀，但这抵挡不了苹果去指纹，推面容的决心。iPhone X 包括 iPhone X 后续机型都会把 Face ID 普及下去，那么 iPad 也不会放任不管。
目前来自多方的消息称新款 iPad Pro 会采用和 iPhone X 一致的 Face ID + TrueDepth 相机不无道理，据称 Animoji 功能在新款 iPad Pro 上也有。
另外，彭博社文章中还表示，今年 WWDC 上发布的 iOS 12 将出现让新 iPad Pro 生产力飙升的功能——标签式应用（tabbed apps）。这一功能将让 iPad 上的应用操作变得和在 Mac 上相似，同时打开多个 App 并且可以随时在它们之间切换，标签界面就有点像 Safari 的多个标签页一样。如果这个功能可以实现，iPad 的“电脑梦”才算真正有望实现。
比A11更牛逼的A11X
我们都知道 iPhone X 以及 iPhone 8 都搭载了性能强劲的 A11 仿生芯片，从它们的跑分数据来看，性能已经远远超过安卓阵营。目前的 10.5 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 采用了基于 TSMC 10nm 制程的 A10X 仿生芯片，而 2018 年 iPad Pro 将跨代进化，它的核心是 A11X。
A11X 的存在传闻已久，根据 MyDrivers 引用苹果供应链内的消息来源，这款芯片采用台积电最新的 7nm 工艺，而且是整合扇出型晶圆级封装（InFO WLP）。架构上，A11X 采用八核心设计，配置 3 颗高性能大核，5 颗节能小核，同时内建 M11 协处理器和 NPU（神经计算单元）。
新 iPad Pro 大幅升级核心是必然的，如果前面所述的 iOS 12 标签式应用属实，又或者苹果想达到让 iPad 系统更加趋向于 macOS 的话，它的处理器性能需要足够强，也只有更高端的 A11X 能够承载这样的任务。
还是LCD 没有OLED
显而易见，OLED 面板的产能决定了 iPad 系列短时间内都无法进行显示屏变革，今年传闻中两款 OLED 屏的新 iPhone X 就要收割掉大部分供应商订单，没有什么剩余产能可以分给平板电脑（即便有，OLED 大屏的成本也相当昂贵），今年的 iPad 依旧还是 LCD 屏，不过有 ProMotion 技术在，加上有可能进一步提升的屏幕刷新率，玩大型游戏和处理任务方面已经足以让 iPad 展现自己的所长了。
总而言之，到现在为止不管是市场还是用户，都对苹果的新 iPad Pro 充满期待，平板行业更需要一针强心剂，这款集苹果最新黑科技，初步媲美笔记本电脑的 iPad Pro 到底能不能如大家所愿，相信在等待春季新品和 WWDC 这段日子，会有更多消息印证它的存在和强大，我们拭目以待。