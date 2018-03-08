MWC风潮：iPhone X 刘海屏的跟风与截击

今年的 MWC 2018 被多数媒体评价为“索然无味”，而各位主角手机们上演了一出安卓厂商集体"致敬"iPhone X 的闹剧。随着全面屏成为主流，各大厂商也开始探索自己品牌机的全面屏设计，之前被多次吐槽的 iPhone X“刘海屏”，这次反而被其他厂商联手“正名”了。华硕 ZenFone 5 的外观借鉴 iPhone X 到了极致，不管是正面还是背面。ZenFone 5 正面也是隐藏了摄像头、听筒和感应器部件的凹槽，而且这个刘海比 iPhone X 所占空间要小，当然也可能是内置的元部件没那么多的原因。它的背面也是竖直、凸出的双摄像头。虽然采用了刘海屏，但实际上这款手机的屏占比并没有增加，挑剔的用户很快就会发现，屏幕下方的边框依旧显得很宽，这让它的刘海屏变得有点多余。华为的 P20 没有在 MWC 上亮相，但渲染图上刘海屏+长下巴的整机正面造型让人觉得全面屏概念仿佛要被玩坏了。vivo X 系列新机 X21（海外为 V9）据悉会先在海外发售，从广告图上看，又是一个刘海屏。本来刘海屏这种异形屏，是全面屏手机设计时的一种无奈之举，为了将 Face ID 系统、前摄深度相机、感应器等集中安置，苹果 iPhone X 不得不采用了反人类的设计，其实它是目前工业设计尚未能解决全面屏和前置重要部件之间的矛盾的结果，想不到这种无奈的结局，如今反而成了潮流。在刘海屏的围攻之下，无凹槽并尽量缩小顶部边框的全面屏设计（又戏称为秃顶屏）反而变得稀有起来。MWC 2018 上几乎是最亮眼的新品，三星 Galaxy S9 和 S9+，比起屏幕，这款手机更多的可说道之处在于它的摄像头变革，但当你一眼看上去，正面的全视曲面屏就非常舒服。Galaxy S9 没能消灭顶部边框，但三星想尽办法让额头不明显，前面板的开孔“隐藏的更深”，息屏状态下，屏幕上方的区域不会出现特别明显的界限，同时镜头、虹膜传感器这些都做了主动式的修正，让它们和前面板基本融为一体，加上厂商刻意加入的深色系统 UI，感觉相当不错。不过 Galaxy S9 的上下边框还是没能最大程度优化，如果跳转到浅色 UI 界面会尤其明显，整体感大大削弱，也许三星也尽力了。从一种无奈的异形设计到如今的奇异风潮，只能说，到现在也还没有硬件厂商能够真正解决全面屏存在的障碍。刘海屏的风潮，可能得延续一阵子了。也不是所有手机都热衷跟风，MWC 上总被提起的一个典型是 vivo APEX。vivo APEX 搭载了一块 5.99 英寸的 OLED 全面屏，上边框和两侧边框宽度为 1.8mm，下边框宽度为 4.3mm，实现 91% 的超高屏占比，可以说是你们想要的真正全面屏了。整个前面板都做成了屏幕，那么摄像头和听筒这些部件解决到哪里去了呢？这就要靠多种黑科技结合，首先 vivo APEX 用的是屏幕震动传声技术 Screen SoundCasting，扬声器已和屏幕相融合，贴近屏幕任何一处都可以听到声音，这就解决了来电听声音的问题。其次，解锁方面没有用脸部识别，而是采用屏幕指纹解锁，在手机正面的下半边屏幕任何一处点击滑动，都可以解锁屏幕。最后也是最特别的，是它的摄像头。vivo APEX 采用了弹出式摄像头设计，在手机正面节省了摄像头控件的位置，可以说带来了全面屏的最新设计方案。平时摄像头可以隐藏在手机里，使用的时候就可以弹出来，不是一按弹出那种弹簧式结构，而是内置了小型马达的升降式结构，用户打开相机后并切换成前置自拍时，APEX 就会启动这个转动结构，摄像头会弹出来。转出时，你贴近机身就能够听到马达转动的声音，整个响应过程大概是 0.8 秒左右。这样的设计无疑大胆而且富有想象力，还具有相当的技术含量，但可惜的是，vivo APEX 这么新颖，它只是一款概念机，无法实现量产。vivo 在发布会上表明：vivo APEX 只是一款概念机，并不会作为产品推出、量产。期待这款手机的用户，大概会感到失望吧。不过这个创意的出现对后来的全面屏手机富有启示作用，事实上 vivo 的弹出式相机应该也得到了来自“前人”的启发。早在 2017 年安卓之父安迪·鲁宾率团队设计的 Essential Phone，就采用类似的外设挂点式弹出摄像头设计，并申请了专利。也许再过不久，还会有在此基础上有所突破的手机。长久以来，前置摄像头就是令人头疼的存在，它要求留下一道屏幕边框，而目前业界的流行趋势就是干掉边框。包括已经开始走全面屏的笔记本电脑，比如华为 MateBook X Pro，就把摄像头从屏幕上方砍掉，直接移到键盘位置，按下按键则弹出相机，不过这个位置，估计视频的时候对方窗口里全是你的鼻孔。全面屏的风靡，对极致屏占比的追求迫使厂商去寻找新的解决方案，折中的比如 iPhone X 的刘海设计，或者像 vivo APEX，追求更加理想化的解决方案。这无疑能让智能手机行业的工业设计达到更高的层面，却也预示行业向着工业设计的瓶颈又走了一步。安卓厂商们经历性能发展，走向工业设计之后，预示着其他手机们今后的升级也将进入和 iPhone 系列相似的周期：外在的可见创新越来越少，和上一代的区别越来越小，而整机工业设计会进一步趋同化。2018 年这个全面屏过渡并发展的时间点，所有手机都会倾向于长得很像，功能也很像，宣传的关键词也很像，比如屏占比，齐刘海，深度相机，比如屏下指纹/光学指纹，比如 AR，比如 AI……等等等等。谁能在其中出现一两个抢眼新意，而且恰好抓住用户审美疲劳的心，谁就很大可能脱颖而出。关键是，“iPhone 规律”还有重要的一条，当性能升级不再强烈，外观设计又没有巨大突破，人口红利基本消失，新机的更换欲望就降低了（参照 iPhone 8），手机的使用寿命会越来越长，这对消费者来说或许是件好事，但对市场和商家来说大概是个坏消息。我们无法预测谁能打破这个周期，将智能手机带出低谷，但我们可以预见，搭着 5G 和人工智能这班车，一定有更为独特的产品出现。