谷歌AR眼镜惨败 苹果凭什么成功

苹果将会推出 AR 智能眼镜，这不是什么秘密。什么时候？明年某个时间点！早些年，谷歌也曾推出 AR 眼镜，就算谷歌再厉害，AR眼镜还是失败了。定价太高、缺少杀手级应用、续航时间不够长、侵犯隐私、定价太高（1500 美元）……所有这些不利因素将谷歌 AR 眼镜引向失败。既然谷歌失败了，苹果凭什么成功呢？我们先来听听传闻，了解一下苹果 AR 眼镜是怎样的。首先从屏幕说起，目前关于苹果 AR 眼镜的屏幕有多种说法。第一种说法，苹果 AR 眼镜将会装备全息屏幕，只是不知道两块镜片都是全息屏，还是一块。如果你想知道什么是眼镜全息屏，可以看看加拿大公司 North 开发的 North Focals 智能眼镜。这款眼镜外观和普通眼镜相似，Focals 眼镜右侧镜腿上有一个微型彩色激光发生器，它通过蓝牙连接手机，显示手机信息。激光从眼镜右侧镜片内置的一种光聚合物材料反射出来，进入眼睛。激光能在右侧镜片上生成 300*300 像素 15 度可视区域。第二种说法，苹果将会为眼镜装备可以调节透明度的屏幕，屏幕可以变得透明，也可以不透明，所以苹果 AR 眼镜能够在 AR 模式和 VR 模式之间切换。当屏幕调节透明度时，可以局部调节，也可以变全变成不透明状态。不论怎样，这种新型屏幕肯定不便宜。如果苹果希望眼镜成功，必须在三个地方努力：延长续航时间、确保眼镜小巧轻盈、计算力强大。谷歌当初推出 AR 眼镜时，没有提供具体续航数字，只是说正常情况下可以用一天。North Focals 智能眼镜的续航时间可以达到 18 小时。看看苹果其它电子设备，续航时间并没有比对手强多少。所以我们可以猜测，苹果 AR 眼镜的续航时间最多可能只有一天。如果续航只有 3 小时，我们会失望，如果能达到 8 小时，与工作时间差不多长，我们基本满意，如果能达到一天，那就很不错了。这里所说的不是待机时间，而是正常使用时间。如何让眼镜保持小巧轻盈？恐怕只有一种办法，就是让眼镜与手机搭配使用，将大部分计算任务交给手机。Magic Leap 采用了这种设计，计算单元与眼镜部分分离。即使是这样，Magic Leap 的眼镜部分重量也有 360 克，再看其它产品，HoloLens 重 579 克，HTC Vive 重 470 克，Oculus Go 重 468 克，Rokid Glass 重 120 克。谷歌 Glass 只有几十克，North Focals 只比普通眼镜稍重。苹果AR眼镜到底是向强大的 HoloLens 学习？还是向 North Focals 学习？还是两者兼顾？我们不妨猜测一下苹果的做法：第一种选择，先推出强大如 HoloLens 的头盔，标出很高的价格，吸引狂热爱好者，等技术得到认可，再推出缩减版眼镜，征服低端市场；这是一种“做减法”的策略，从传闻看不太可能。第二种选择，先推出轻盈的 AR 眼镜，让眼镜成为 iPhone 附件，借助 iPhone 打开市场，迅速获得用户的认可，最终再推出强化版 AR 眼镜，这条“做加法”的路也是可行的。现在的 AR 眼镜（比如 HoloLens ），主要还是瞄准企业用户，苹果想从消费端打开市场，还是推出轻盈的AR眼镜比较稳妥。VR/AR头盔在消费端主要靠游戏招揽用户，Facebook 虽然认为头盔在虚拟社交领域有着光明的前景，但至今还没有成功。游戏不是苹果的强项，如果苹果 AR 眼镜想靠游戏成功，恐怕不是一条好走的路。总之一句话： AR 眼镜就是要将手机信息显示在脸前。与 iPhone 同步之后，AR眼镜可以显示文本信息、邮件、地图，当然也包括游戏画面。苹果还会建一个AR眼镜程序店，就像 Apple TV 和 Apple Watch 一样。听起来功能丰富，但即使这些功能全部加起来也无法确保 AR 眼镜成功，因为没有一项是必需的。在技术上，AR 眼镜还有几个难题没有解决。首先，AR 眼镜拍摄视频，将数据传到 iPhone ，处理完之后再将信息传回 AR 眼镜，中间需要非常高的带宽。屏幕的刷新率至少要达到 60Hz，现在 120Hz 屏幕开始出现在手机上，刷新率越高，需要的带宽越高。想让视频数据流畅传输，靠蓝牙可不行。如果通过 Wi-Fi 路由器传输，延迟时间又会拉长，从而破坏 AR 体验。这个问题苹果如何解决呢？如果 5G 普及了，成本降低了，也许能解决这一问题。其次，戴上 VR/AR 设备，用户容易头晕恶心，苹果眼镜必须好好解决这一问题。既然苹果希望用户 24 小时一直戴着自己的眼镜，如果用户感到不舒服，那肯定行不通。问题很多，从技术到体验，都有着无数的问题。这些问题是其它厂商没有解决的，苹果真能全部解决吗？不难看出，在技术上，无论是屏幕、电池、计算力，还是内容、舒适度、杀手级应用，AR 眼镜似乎都存在“没有回答的问题”，到目前为止，我们很难说有哪家的 VR/AR 头盔已经大获成功，所以对于苹果AR眼镜，我们可以保持期待，但不要期待过高。iPod 踩着其它 MP3 播放器走向成功，iPhone 踩着功能手机及上古智能手机走向成功，在苹果AR眼镜的脚下，并没有一个庞大的旧市场让它征服，它要创造一个全新的市场，难度更高。AR 眼镜是想取代传统眼镜吗？显然不是的，想取代手机吗？现在它还没有这样的能耐。亚马逊、Facebook 也在开发 AR 眼镜，它们的行动更多像是“防御”，因为 AR 眼镜有可能颠覆电商与社交。苹果开发 AR 眼镜，可能也是一种“防御”，防止其它品牌的 AR 眼镜革 iPhone 的命。不论怎样，我们很想问问苹果：亲，为什么我非要戴上这样的眼镜呢？