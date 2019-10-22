高通CPU+Win系统 Surface Pro X是PC的未来吗

不久之前，微软推出两款 Surface Pro 产品。一款是 Surface Pro 7 ，这是一款强大的平板计算机，搭配可拆卸键盘；还有一款是 Surface Pro X ，它很轻很薄，屏幕很大，超长续航时间是最大卖点。一次发布两款PC，真是古怪，还有更古怪的，那就是 Surface Pro X 装备的处理器。微软 SQ1 处理器是一款完全不同的处理器，今天大多 Windows PC 装备的都是英特尔 CPU ， SQ1 算是异类。微软花了三年时间与高通合作，为移动设备设计芯片，最终这款芯片出现在 Surface Pro 上。 Surface 研发主管 Pavan Davuluri 说：“我们想将新一代设计引入 Surface Pro ，所以我们要回到根本，从核心硅芯片开始。”大多用户并不关心计算机装备什么芯片，微软将移动芯片装进 Surface Pro X 是大胆的一步，对于整个产业来说意义重大，它也许可以为未来设备指明方向。一般来说，内置手机移动芯片的设备很轻薄，电池续航时间很长，但是性能不够强大；现在新移动芯片站了出来，想改变大家的看法。看看苹果，iPad Pro 装备的虽是移动芯片，但性能已经很强。1981 年，第一台便携计算机 Osborne 1 问世，它的重量有25 磅（约 11.4 千克），如果将 Osborne 1 与 MacBook Air 放在一起比较，你就会知道进步有多大了。虽然在进步，但现在行业似乎碰到了瓶颈。看看苹果12英寸 MacBook（已经停产），为了追求轻薄，苹果不得不牺牲性能。总之，寻找 PC 处理器时，你要么追求性能，要么追求便携，鱼和熊掌无法兼得。再看移动处理器，一般是根据ARM架构开发的，它在性能与便携之间找到了很好的平衡。Creative Strategies 分析师 Ben Bajarin 说：“在过去 4-5 年里，ARM 架构不断进化，现在已经走到了转折点，可以应付更艰难的计算任务了。当然，如果是 CAD ，或者对 GPU 要求很高的任务，它还是应付不了。对于普通工作人员来说，移动处理器已经可以处理 90% 以上的任务，如果是移动工作人员，100% 的任务都能处理。”移动芯片之所以能够变得如此强大，主要还是技术进步带来的，对苹果、高通而言，将更多晶体管挤进芯片不是重点，如何让芯片的各部分好好互动更重要。拥有强大的CPU只是第一步，将它与独立芯片搭配，完成特殊任务，整合调制解调器（能耗很高），这才是解决问题的新方案。因为有了这些进步， Surface Pro X 才可以应付“目光校正”任务，例如，当我们召开视频会议时，眼光可能不会直接瞄准摄像头，此时就需要校正。常规 CPU 解决不了，但是 SQ1 搭载 A1 计算引擎，可以处理。高通PC部门主管 Miguel Nunes 说：“目光校正需要强大的计算力。如果想在传统 PC（装备独立 GPU ）中引入目光校正技术，要消耗15 瓦能量。在 SQ1 芯片中，因为有了高通 AI 引擎，消耗的能量大约只有 300 毫瓦。相当于节能 50 倍。”以前也曾有骁龙 PC 推出，装备 835 或者 850 芯片；但是这些 PC 只是将手机芯片拿来混搭。SQ1 不同，它是专为 PC 设计的，有更宽的 IO，有 9 条 PCIe 通道。相比 855 芯片，SQ1 的 GPU 更强，内置 DRAM ，支持128 位内存，手机芯片的功耗一般只有 2-3 瓦，SQ1 最高可达 20 瓦。SQ1 内置的 Kryo CPU 频率设定在 3GHz，GPU 运算速度达到 2.1 Teraflop，相当不错。骁龙 8cx 的 Adreno GPU 速度只有 1.8 Teraflop。微软到底是怎样做到的？我们不知道，可能只是提升了频率吧。还有，SQ1 平台的基本 TDP 只有 7 瓦，如果需要，它可以提升到15瓦。总之，微软SQ1处理器与高通骁龙855、骁龙8cx是不同的，它相当于强化版骁龙855。二者架构一样，但设计不一样，所以 SQ1 的运行频率更高；与手机芯片相比，它的缓存也更大。就眼下来说，ARM 版 Windows PC 仍不完美。例如，驱动如果没有优化过，在ARM 版 Windows PC 上无法运行；某些游戏用到了最新的 OpenGL 图形库，它们无法在 ARM 版 Windows PC 上运行；还有一些第三方杀毒软件也不兼容。还有更重要的一点：64 位 App 不支持 ARM 版 Windows PC。2015 年苹果 iPad Pro 开始销售，微软也与高通合作，开始开发可以驱动完整版 Windows 的新移动芯片。从数字看，微软 SQ1 比之前的任何移动PC芯片都要强大。微软向世人宣告：移动芯片可以处理繁重任务了！真是这样吗？评测人员很谨慎，测试数据不会撒谎，装备高通新芯片的机器得分很高。Surface Pro X 到底表现如何？我们要等到11月才能知道。有传闻说，苹果正在开发 ARM 版MacBook。英特尔很在意对手的举动。多年来，英特尔一直在推进“Project Athena”项目，它的目标是让设备更轻盈、更节能，明年首批Project Athena设备就会出货。英特尔副总裁Josh Newman说：“Project Athena 追求的不是一个方面的突破。Project Athena 设备在现实环境中续航时间可以达到9小时甚至更多，运行时后台有一些应用打开，屏幕亮度也很高。Project Athena 设备还支持快速充电。”ARM 芯片在 PC 市场所占的份额还很小，分析师都懒得理睬，不过格局正在改变。你觉得高通版 Win PC 会是未来趋势吗？不妨留下你的看法。