Daydream成弃子 「造梦」救不了移动VR

2016 年 5 月份，谷歌发布 Android N 的时候顺带抛出了一个神秘计划，并给它起名 Daydream。要不怎么说起名很重要呢？Daydream 直接翻译过来叫「白日梦」，是谷歌的梦，是谷歌给用户和开发者勾画的梦境，结果 3 年多之后，它真的就成黄粱一「梦」了。Daydream 刚刚面世的时候还是很受关注的，当时 VR 是个热门概念，而移动 VR 是一场毫无希望可言的乱战，巨头们野心勃勃地来了，两三年后又悄无声息地走了，除了炒热又倒闭几家所谓的移动 VR 硬件商，就留下一地鸡毛。比起简单地开发一个自带计算机的 VR 头显，谷歌选择了直接发布了包含了软件和硬件在内的平台，这就是 Daydream，来帮助智能手机厂商打造它们自己的 VR 头显。很明显，谷歌希望 Daydream 能够成长为像 Android 一样的庞然大物。谷歌的野心是要让 Daydream 成为移动 VR 领域的标准平台，它制定的这个标准旨在让移动 VR 的刷新率、延迟率、画质各方面都有一个质的提高。谷歌自信它能够带来更加舒适的体验和更加直观的控制器。对手机性能的严格要求和 Android N 强大的优化能力将帮助厂商们带来“基于智能手机的最佳移动 VR 体验”。据了解，支持 Daydream 的手机会有相当严格的性能要求，如果它不足以提供足够的舒适度体验，那么 Android N 上的 VR 模式根本不会开启。Daydream 最终没能成为 VR 界的 Android。对 Daydream 的支持一直仅限于几部手机，包括谷歌自己的 Pixel 手机。没有关键行业参与者的支持，使用率很低。有限的参与和少量的目标受众也导致许多发行商撤回了 Daydream 的支持。HBO 于今年早些时候停止了 Daydream 应用，Hulu 在夏季停止了对 Daydream 的支持，6 月，谷歌停止了 Daydream 的 Google Play Movies 应用程序。继 Pixel 3a 与 3a XL 之后，日前发布的新旗舰 Pixel 4 与 Pixel 4 XL 也被确认将不支持 Daydream VR 平台 ，谷歌 Daydream VR 实验终于画上句号。之前的 3a 不支持可以说是硬件限制，但刚刚发布的 Pixel 4 也不支持，就只能认为 Daydream 再无希望了。目前，Daydream App 和 Store 暂时还会继续为拥有 Daydream View 和支持的手机的用户开放，但谷歌将不再继续出售 Daydream View 头显设备。2019 年，没有一部手机支持 Daydream 平台。Google 发言人解释说：“我们在智能手机 VR 中看到了巨大的潜力——能够使用随处携带的智能手机来提供身临其境的移动体验。但是随着时间的推移，我们注意到一些明显的局限性限制了智能手机 VR 成为可行的长期解决方案。要求人们将手机放在头戴式眼镜中，而无法访问他们每天长时间使用的应用会造成巨大的困扰。”发言人在电子邮件中表示：“Daydream 在消费者和开发人员中的接受程度要低于我们的预期，而且随着时间的推移，我们发现 Daydream View 头显的使用量正在减少。”“所以我们决定不再销售 Daydream View，在 Pixel 4 上也不再支持 Daydream，Daydream 应用和商店将仍然可供现有用户使用。”现阶段移动 VR 要解决的技术难题不少，也有一定难度，目前 VR 设备最关键的是高质量空间定位技术，空间定位技术好坏决定了 VR 体验的优劣。但是这种空间定位也许会限制移动 VR 本身的特性，它的可移动性受限制。如果只是用于开发而用想要实现移动 VR 的空间定位并不难，但是想要它能进入消费市场的一系列要求肯定不容易，它要能满足较低的成本，满足轻便移动，性能高，小功效等综合指标，而这在短时期内肯定达不到理想的状态。另外，阻碍移动 VR 空间定位技术还有一大障碍是位置追踪所需的传感器没有多少其它用处。移动设备受限于产品形态，无论是以手机作为处理器还是独立的头显，想要塞下更多传感器就得加大体积，这和移动智能产品便携轻薄的主流设计相悖。谷歌似乎已经放弃了 VR，转而将重心转移到 AR 体验上，比如，Google Lens、AR 步行导航、和 AR 搜索等等，通过智能手机的相机功能连接现实与虚拟的世界。一些行业巨头选择明智地跳过 VR。比如微软，直接打造 MR（混合现实）的 HoloLens，苹果也偏向于 AR，并有可能在明年带来一款基于 iPhone 的 AR 眼镜配件。整个 VR 产业都在迫切寻找出路， Daydream 黯然退场只是 VR 圈里芸芸众生中的一例，它无疑带来令人悲观的气息，网络上关于移动 VR 的前景的讨论也是风向反复，有人唱衰有人看好。如果说眼前机遇的话，那么 5G 就是其中一个。我们把 5G 比喻为高速公路，它是各行各业与互联网结合的大机遇，移动 VR 可能还需要一些时间，仅盯着这个平台本身难以找到更好的解决之计，但如果网络环境、关联产业和信息技术和交互技术等等整体都进入高速发展的话，它面临的大部分瓶颈必然会得到解决。