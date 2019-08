iPhone 摄像头「发展史」

新 iPhone 还有不到一个月就将揭开面纱,而结合大部分爆料信息来看,今年的新 iPhone 依旧包括两款搭载 OLED 屏幕的「高端版本」以及一款搭载 LCD 屏幕的「中端版本」,这三款手机也将依旧保留「异型全面屏」的正面设计。但不同的是,今年两款高端或许将在先前的「广角镜头+长焦镜头」的双摄基础上再加入一个「超广角镜头」,组成新的「三摄」系统。如果这一传闻成真的话,那么今年新 iPhone 的摄像头配置将是自 2016 年 iPhone 7 Plus 首次搭载双摄之后,iPhone 摄像头三年来最大的升级,这将给许多普通消费者,特别是摄影爱好者带来更大的「iPhone 摄影」想象空间。回顾 iPhone 的历程,从 2007 年第一代 iPhone 的 200 万像素单摄像头到 2018 年 iPhone XS 系列的 1200 万像素双摄像头,再到即将到来的新 iPhone 三摄,iPhone 摄像头的「发展史」一定程度上也是手机摄影的「流行史」。2007 年 1 月 9 日,苹果 CEO 史蒂夫·乔布斯正式发布了第一代 iPhone,虽然革命性的多点触控和更友好的用户界面带来了不同以往的智能手机体验,但从硬件方面来看,初代 iPhone 在当时的手机市场中并没有占据优势,例如不支持 3G 网络、没有内置 GPS、售价过高,而且摄像头也只有 200 万像素,甚至还不支持录制视频,但它的出现却为后来 iPhone 的突飞猛进奠定了基础。次年推出的 iPhone 3G 才是 iPhone 在全世界流行的开始。由于支持更快的 3G 网络,再加上苹果推出的 App Store 刺激了许多第三方开发者加入开发更多第应用,iPhone 3G 只用了 5 个月便在全球创下了 1000 万台的销量纪录,虽然此时的它配备的依旧是和初代 iPhone 同款规格的单摄像头。保持着一年一更的惯例,苹果在 2009 年推出的 iPhone 3GS,其摄像头的配置终于得到提升,最明显的升级来自于像素量的改变,由之前的 200 万增至 320 万。此外,iPhone 3GS 还是首部支持录制视频的 iPhone,而后来的 iPhone 摄像头的升级计划也基本围绕着「拍照」和「视频」两个方面来做文章,其中不得不提的是 2011 年的 iPhone 4S。经历 iPhone 3GS 的 320 万像素和 iPhone 4 的 500 万像素之后,iPhone 4S 的摄像头再一次得到了升级,其搭载了一枚 800 万像素的摄像头,光圈也更大,达到 f/2.4。但这一次的重点却不在于像素和光圈的数值变化,而是苹果对于传感器和 ISP 的调整。不同于此前的 iPhone 3GS 和 iPhone 4 所采用的 OmniVision 传感器,iPhone 4S 搭载了定制的索尼背照式传感器,并且 ISP(图像信号处理器)也转向了苹果自主研发,这对于 iPhone 成像素质的突飞猛进有着很大的促进作用,因为在自主研发的 ISP 算法加持之下,iPhone 能够更好地处理照片的白平衡、曝光、饱和度、噪点等元素,也是从 iPhone 4S 开始,苹果开始有了自己固定的成像调教风格。一直到 iPhone 6S 之前,苹果都没有将摄像头的升级重心放在像素数的提升上面,所以在 iPhone 5、iPhone 5S、iPhone 5C 以及 iPhone 6 系列身上,我们看到的还是那枚熟悉的 800 万像素摄像头,但在其他周边功能方面,这几代 iPhone 都做了一些修修补补。例如为了降低镜头被磨花的风险,iPhone 5 采用了蓝宝石镜片;为了提升闪光灯的效果,iPhone 5S 引入了名为「Ture Tone」的双闪光灯,两颗闪光灯能够在软件算法的协同配合之下计算出所处环境的色温,并自动调节闪光灯的强度和颜色,从而帮助用户在开启闪光灯的情况下拍摄出更自然的照片;iPhone 6 系列采用了搭载「Focus Pixels」技术的全新图像信号处理器,依靠相位对焦技术带来比传统反差对焦技术更快的自动对焦速度,而且更为重要的是 iPhone 6 Plus 还是首部搭载 OIS(光学防抖)功能的 iPhone。光学防抖的出现意义重大,因为在图像传感器尺寸有限的手机上,「底」不够大的硬件缺陷使得手机在暗光环境下的成像素质直线下降,解决的办法之一就是延长快门以加大进光量,但这又会放大手部抖动的影响,导致画面模糊。而 iPhone 6 Plus 上新增的光学防抖的作用就是协同 CPU、陀螺仪和运动协处理器,测量动态数据并进行精确的镜头移动,以补救弱光条件下手部抖动带来的影响。我还记得在大学的时候自己买了一台 iPhone 6 Plus,一直到去年因为电池老化的原因,才被目前手上的 iPhone XS 所淘汰。和同期的旗舰手机相比,iPhone 6 Plus 摄像头的参数并不亮眼,特别是当时的旗舰手机都已经开始使用两千万像素的传感器和双摄像头系统来制造卖点,但回忆起来,iPhone 6 Plus 应该是我用得最顺手的一款手机:拍起照来,没有丝毫拖沓,所以总能将我想要留住的瞬间给捕捉下来,再加上自己对摄影有特别的兴趣和大学可能比较闲的缘故,我自认为自己最好的摄影作品都来自这台 iPhone 6 Plus。

使用 iPhone 6 Plus 拍摄,MarcusKei ©

使用 iPhone 6 Plus 拍摄,MarcusKei ©

以 iPhone 6 系列为界,苹果从 2015 年的 iPhone 6S 系列开始,正式迈入了「千万像素」时代,而且一用就用到了现在。从 800 万像素到 1200 万像素所带来的变化是显而易见的,首先是苹果首次在 iPhone 6S 系列中加入了 4K 视频录制的功能,虽然帧数只有 30 Fps,但这却是 iPhone「4K 之路」的开始,这一功能也成为后代 iPhone 的标配。 此外,更高的像素数也使得照片的清晰度直线上升,你可以更自由地对照片进行裁切,而不同担心像素数不够而导致画质模糊。2016 年苹果推出 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus,搭载广角+长焦双镜头系统的 iPhone 7 Plus 是苹果推出的首部搭载双摄的 iPhone,这个长焦镜头除了能让 iPhone 7 Plus 以两倍光学变焦和最高十倍数码变焦的能力捕捉更远的景物以外,更重要的是还能够配合广角镜头实现「散景模拟」,模拟出单反相机所拍出的焦外虚化效果,虽然当时 LG 和华为已经推出了搭载双摄的高端机型,但 iPhone 7 Plus 是第一部将摄像头系统与数字计算能力相结合的手机,这也意味着 iPhone 进入了「数字摄影」的新时代。之后的 iPhone 8 系列、iPhone X、iPhone XS 系列、iPhone XR 相信大家应该还都没有淡忘,其中的 iPhone 8 系列最大的亮点是加入了 4K 60 帧的视频录制功能以及升级版「人像模式」和「人像光效」,而 iPhone XS 系列则对「年代久远」的 CMOS 进行了小升级,这颗来自索尼的传感器尺寸从 iPhone X 的 32.8mm² 增大到 40.6mm²,单位像素也由 1.22 μm 增加到 1.4 μm,对焦像素点的密度也更高,但升级的力度和同时代的旗舰手机相比依旧不算大。而在软件方面,智能 HDR 的加入为 HDR 拍摄带来更加优秀的体验,从拿出手机取景开始,HDR 处理的效果便已经实时显示在手机上,实现了「所拍即所得」。经历了十几年的发展,iPhone 成为许多人的「口袋相机」,并在社交网络和新媒体的影响下,逐渐蚕食了数码相机和部分中低端单反相机的市场,根据 CIPA 统计的数据,在 2010 年 iPhone 4 诞生的那一年,全球售出了 1.22 亿台数码相机,但这个数据在五年后已经缩减至 3500 万台。而反观 iPhone 的销量却一直增加,库克曾经在 2016 年宣布 iPhone 取得了 10 亿总销量的成就,这也足以证明 iPhone 的流行程度。至于今年的新 iPhone,结合外界的传闻来看,其三摄像头系统可能有更多的亮点:1. 全新的三摄系统,具体可能为「广角镜头+长焦镜头+超广角镜头」;2.「智能相框」功能:在其他镜头工作时,超广角镜头会同时记录画面,多出的信息会帮助用户进行剪裁修正;3. 增强版 LivePhoto,时长延长至 6 秒;4. 1200 万像素传感器可能得到升级;5. 视频录制能力提升,在 A13 处理器的配合之下,新 iPhone 可能具备拍摄人像模式视频的能力;你希望新 iPhone 有哪些新的拍摄功能?