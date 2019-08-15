Apple Card 一记没有野心的「大招」

Apple Card并不神奇

对金融领域也无野心

它是一个生态战略

小结

从市场战略来说，苹果今年最引人注目的产品并不是一款新手机或平板电脑，而是一张信用卡。随着苹果 Apple Card 服务正式在美推出，一些幸运的消费者终于拿到他们的果牌信用卡了，网络上充斥着对该卡平凡细节的累赘分析，投资者和分析师对这款卡寄予了很大希望，认为它是苹果在线服务业务中一款备受瞩目的新产品。管理层强调，这款产品是苹果的增长引擎。苹果卡只是另一种现金返还信用卡，它是由一家大型跨国银行（高盛）发行的。它提供的利率比许多信用卡都要高，但对于类似的现金返还卡来说，利率仍处于较低水平。就像花旗银行、大通银行、美国银行等的现金返还卡一样，很多人也会获得批准，只不过信用差的人会得到低限额和高利率，信用好的人会得到高限额和低利率。有些人的信用额度太低，无法直接购买一部全新的高端 iPhone，但以旧换新 iPhone XR 的售价很容易低于 500 美元，而如果你有一张 Apple Card，你多半是选择以旧换新，毕竟首先必须有一部 iPhone 才能申请这张卡。其次有很多非常受欢迎的苹果产品直接能用低信用额度购买，如 AirPods, Apple TV, Apple Watch。当然，即使是最高端的 iPhone，广大信用卡用户也能选择分期付款购买。苹果领导层上个月指出，这张卡是其服务业务的一部分，是一个包罗万象的项目，包括用来支付应用商店费用、谷歌的搜索引擎费用、AppleCare 保修、iCloud 和 Apple Music 的订阅费用。说白了，这些别的信用卡也能做到，你不应该期望 Apple Card 在信用卡方面做任何其他卡做不到的事情，有些信用卡的利率更高，有些卡片的奖励更好，有一些卡片有很多隐私方面的优势，还有其他带有虚拟号码的卡片，不收费的，其他金属材质的卡片。或许很难找到一张集上述所有功能于一身的信用卡，而且高盛（Goldman Sachs）和万事达（MasterCard）在这方面几乎没有什么创新。尽管这张卡是一款金融产品，但苹果并没有真正转型为一家受监管的金融公司。据 CNBC 此前报道，高盛为苹果公司提供后台 API 服务，苹果支付团队负责用户界面和产品。当你注册此卡时，附注非常清楚地表明，贷款和支付事宜由高盛处理。如果你希望苹果进入金融服务市场，会打破现有的数字消费基础状态，那么你肯定会对 Apple Card 感到失望。Apple Card 选择了拥抱现有的信用卡市场，而不是挑战它，它最多成为一个例子，供其他拥有发展生态系统的公司效仿。如果苹果想颠覆信贷行业，它可以在自己的网络上提供自己的产品——不受现有主要金融机构支持，也不使用万事达卡、Visa 或 Discover。它可以是一个提供实际的低利率，不会永远积累，不会向零售商收取高额交易费用，并且保护你的隐私，不受交易处理、传输和存储方式基本设计的影响的信用网络。当然这些苹果都不会做。Apple Card 的设计目标是以一种填补苹果生态系统空白的方式拥抱它。苹果有大量且不断增长的产品可供你购买：应用程序、订阅服务、云存储，还有越来越多的设备和配件。你可以从苹果公司购买这些东西，只是支付费用的时候必须走出生态系统（即使是使用 Apple Pay），但使用 Apple Card，你从头到尾都在苹果生态内完成，这似乎是重点。无论 Apple Card 对公司的服务收入贡献大或不大，又或者最终能否成为苹果在金融行业的滩头阵地，它都可能取得巨大成功。更确切地说，Apple Card 的目的是让用户牢牢记住苹果最重要的产品：iPhone。苹果卡只能在 iPhone 上注册，当然，实物是一张金属卡，但信用卡的主要界面是在你的 iPhone 上显示的，包括支付账单。如果说 Apple Card 独特的卖点的话，那就是它的软件。Apple Card 在支付和利息之间的关系方面做得很好，比我们所知道的任何其他卡都好。让消费者了解这一点非常重要，例如，你的购买日志可以显示所收取的价格以及您实际支付的金额，包括现金返还和利息。Apple Card 在分类和跟踪购物方面也做得很出色，这样你就能看到你把钱花在哪里了。其他信用卡在这一领域也有了长足的进步，但它们的应用界面都没有苹果原生界面那么流畅和清晰。此外它的软件组织非常苹果化，直观，注重隐私和安全，但也被锁定、垂直整合，默认情况下分布在 1 亿多个口袋里。如果你的 iPhone 丢了，事情会超级麻烦。你必须从另一台 iOS 设备上支付账单，或者你可以拨打苹果支持电话，它会为用户和高盛建立联系并支付账单，因为苹果的网站上没有门户网站。所有这一切意味着，如果你有一张 Apple Card，你将很难切换到安卓系统，至少在你付清余额之前是这样，Apple Card 已经把你牢牢绑定在手机上。有 iPhone 的人不会只有一部手机，还有可能购买 AirPods，Apple Watch 和其他配套设备、应用。但所有这些都要求 iPhone 可以正常工作。iPhone 是苹果生态最重要的入口。苹果领导层过去常常对「用户迁移」大做文章，苹果 CEO 蒂姆·库克时不时会在财报电话会议或采访中透露一些有价值的信息，这些信息表明，苹果在吸引其他系统用户（主要是安卓用户）转向苹果系统方面取得了很大成功。对于苹果来说，让安卓用户成功迁移到自己的生态内是一项足够重要的任务，这就是 Apple Card 的作用，它既是防守——作为一种减少 iPhone 用户流失的方法；也是进攻——让你更多地选择苹果设备并选择更多的苹果设备。高盛和苹果之间关于合作的许多财务细节都没有公开，比如苹果是否会因为签约而获得奖金，或者它是否会从交易中分得一杯羹。但是，这些钱对苹果来说并不重要，因 Apple Card 而留在在苹果生态系统中的 iPhone 用户数量才是最重要的。就像苹果经常做的那样，它推出了一款简单、清晰、经过深思熟虑设计的产品，并能与行业领导者竞争。它更像是一种进化，而非革命性的产品，而且与苹果的其他产品配合起来毫不费力。它将把苹果花园的围墙堆得更高，你在里面呆得更舒服，而出去更难。