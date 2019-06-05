被苹果抛弃的最不讨喜应用：iTunes兴衰史

iTu​​nes 是自 2001 年推出以来使音乐产业发生革命性变化的音乐软件。但是经过近 20 年长跑，在 2019 年，它终于结束了自己的使命。随着苹果推出 macOS 10.15 Catalina，iTunes 的主要功能将分为独立的音乐、电视和播客应用程序，从而结束它在苹果软件和硬件生态系统中二十年的主导地位。很快，在 Mac 端它的媒体功能拆分殆尽后，作为管理工具的意义也不复存在，Finder 应用将完成设备同步的任务，今后你可以直接从 Finder 侧边栏备份、更新或恢复设备。不过这只是对 Mac 而言，Windows 平台苹果暂时采取放任不管的态度，iTunes 在 Windows 上依然存在，没有变动，但是它存在的意义也不大了。虽然这样的改变来得彻底，不过我想很少人会为已经变得臃肿混乱的 iTunes 感到悲伤，连苹果自己都在 WWDC 上吐槽 iTunes 的「全面性」，但在最早的时候，iTunes 正是因功能全面而受到欢迎的。为了让苹果拥有一个未来数字中心战略的接口，史蒂夫·乔布斯于 2001 年推出了 iTunes。他设想将 Mac 作为每个人数字生活的中心枢纽，将数码相机、音乐播放器和手持式智能设备连接在一起。这成为 iTunes 背后的驱动理念，它被打造成一款可以包含所有娱乐内容的软件，于 2005 年 5 月获得了视频支持，2005 年 6 月拥有了播客，2010 年 1 月开通了 Books。除了支持管理 iPod 音乐播放器外，iTunes 还成为苹果 iPhone 的配套软件，一直到 iOS 5 系统，我们还在使用 iTunes 来激活手机，并用这个软件来安装和管理手机上的 App。

随着时间的推移，这种方法将 iTunes 从时尚的自动点唱机和 iPod 伴侣变成了一个内容重叠且庞大的软件，每当你试图打开它时，就会收到各种不厌其烦的更新请求。苹果在 WWDC 主题演讲中承认了这一点，开玩笑说要不是决定（用独立 App）替代它，可能后面还得给 iTunes 添加日历、网页浏览和电子邮件等等等等功能。iTunes 成名于音乐播放软件，远早于它成为音乐商店的代名词，它甚至比 iPod 出名还早。苹果公布第一版 iTunes 时，曾以可以将音乐导入 Rio 和 Creative Labs 的「流行 MP3 播放器」为卖点。随后 iTunes 迅速的和音乐商店与 iPod 伴侣结合在一起，成为一款强大的软件。当时用户可以只用 99 美分购买一首曲目或者从 CD 中挑选一些曲目，然后将它们整理成一个播放列表，快速同步到 iPod 中，这一系列步骤只用一个软件就能完成，这点深深地吸引了用户。iTunes 的成功证明了苹果对音乐市场的一个观点：只要足够方便，人们就为数字音乐付钱，而不是去下载盗版。iTunes 的首个版本于 2001 年 1 月在 Mac 上发布，同年 10 月苹果第一款 iPod 发布。2003 年 4 月，苹果推出了初始歌单只有 20 万首歌曲的 iTunes Store。随着 2003 年 10 月 iTunes 登陆 Windows，苹果首次允许非 Mac 用户（绝大多数计算机世界）从他们的商店中购买音乐并同步到 iPod。

数字音乐的大潮从此一发不可收拾。支持 Windows 意味着「可以将 1000 首歌曲装进口袋」的设备从 Mac 专用配件转变为大众的音乐播放器，几乎任何拥有计算机的人都可以拥有。iPod 在这十年中起飞，它的配套 iTunes 软件也在起飞。iTunes 成为人们合法下载多媒体的好去处，它使得支付音乐变得更加容易。由于 iPod 和 iTunes 生态系统的普及，苹果公司很快就主导了数字下载，这使它能够设定条款，也遭到了音乐界的反感。苹果将单曲定价设为 99 美分，许多艺术家和唱片公司指责这种定价做法剥夺了音乐的价值。根据国际唱片业联合会的数据，2012 年全球音乐产业的总收入在数字销售高峰期下降至 150 亿美元，低于 2003 年实际销售额 200 亿美元。时代的发展证明，数字音乐并不能坐在霸主宝座，流媒体的出现和崛起（在很大程度上也有苹果从中推动）意味着 iTunes 购买 CD 或者歌曲不再是主流，用户们在各个音乐平台上免费或付费获得歌曲的收听体验，同时按平台设定的会员价格为版权付费。于是 iTunes 的核心竞争力——组织和管理你的音乐收藏——在流媒体平台面前败下阵来，因为你想要的所有内容都是以每月固定速率从云端流式传输的。在 iTunes 首次来到你的电脑上时，你热爱它翻录、整理、播放和刻录音乐的能力。现在，音乐用户们在一台联网的智能设备上只用干这件事：在 Spotify、Apple Music、网易云之类的应用上创建一两个自定义播放列表，无需再干别的。不仅仅是音乐世界的发展让 iTunes 失去价值。如今人人都能通过更专业的软件和硬件得到更好的服务（对于苹果来说）：视频用户可以拥有 Apple TV 机顶盒，还有 iOS 和第三方智能电视上最近重新设计的 Apple TV 应用；播客和 Books 等项目可以直接下载到移动设备。iCloud 消除了对计算机备份的需求（尽管 USB 备份功能可能会在可预见的未来出现）；iOS 更新现在可以直接通过无线方式下载。

苹果和苹果用户都不再仰赖 iTunes 了，但并不代表乔布斯早年构想的那个「数字中心」消失了，它只是转变为了云。随着 iPod 被 iPhone 取代，家用电脑也不再是数字家庭的中心，与 iTunes 同时代的几乎所有以消费者为中心的软件，都已经成为了时代的眼泪。

随着无处不在的连接，云存储和流媒体成为常态，数字生活已经发生天翻地覆的改变。iTunes 仍然会是那些有需要的人的苹果遗产。但对于更多人来说，iTunes 在今年 WWDC 后正式成为过去。