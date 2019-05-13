今年iPhone该回归数字命名方式了

「R」与「S」是平级的

不会出现 XI

纯数字序列的回归

一年一次，一次一年的 iPhone「发布会」仍在有条不紊地进行。一般到了这个时候该是推测苹果新一代旗舰的名字的时候了。若是以往，这道题目可能没有什么难度。但近两年的情况有些特殊，所以在说正题之前我们先简单梳理一下。先看一下 iPhone 名称的发展历史：2007 iPhone2008 iPhone 3G2009 iPhone 3GS2010 iPhone 42011 iPhone 4S2012 iPhone 52013 iPhone 5S/5C2014 iPhone 6/6 Plus2015 iPhone 6S/6S Plus2016 iPhone 7/7 Plus/SE2017 iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus2018 iPhone XS/XS Max/XR2019 iPhone ??如果你对 iPhone 的发展历史有所了解，应该知道苹果从 2008 年的 iPhone 3G 开始到 2013 年的 iPhone 5S 一直严格贯彻着「单数年提速、双数年换代」的升级策略。这里需要说明一下，所谓的换代应该有两个关键指标：一个是外观设计改款；一个是屏幕规格、尺寸出现变化。比如从 3GS 到 4 的屏幕分辨率变化，以及从 5S 到 6 的屏幕尺寸调整。所以，如果以此为标准，从 iPhone 6 系列到 iPhone 8 系列根本算不上换代，因为外观设计几乎没有改变，屏幕尺寸也没有改变（只是规格更新）。尤其是从 7 到 8，多数人更愿意将 iPhone 8 系列看作 iPhone 7S 系列。也就是说，在苹果看来，屏幕尺寸、规格已不再是决定 iPhone「换代」的关键，时间才是。苹果选择跳过 iPhone 7S 直接命名 iPhone 8 应该也与 iPhone X 的推出有关，也可能与即将形成的一年三款机型布局有关，所以 8 比 7S 显得更加「正式」一些。iPhone X 一直被看做是苹果 iPhone 问世十周年纪念机型（虽然该公司从未公开提及此事）。但苹果确实希望让它为上一个十年画上一个句号，同时为 iPhone 未来十年发展的开启新的起点。苹果又用了一年时间来完成新时代 iPhone 的产品线布局，更新推出了 iPhone XS 的同时，还进一步细分出了 Max 机型和 R 机型。对于后两者来讲，都是第一年推出的全新机型。若按照此前的标准，Max 完全够得上一款换代产品，而 R 就更不用说了。但苹果（应该是）为了迁就 iPhone XS，才将 Max 机型一同命名为 iPhone XS Max。而 iPhone XR 因定位不同，没有被命名为 XSR，而是独立保持 XR 的后缀。就像当年昙花一现的 iPhone 5C 的命名一样，但不同的是显然苹果更重视 iPhone XR 的发展。那么问题来了，去年的 iPhone 产品线里既有已经升级速度的 S 版本，也有了全新的机型。若按以往的逻辑，今年的 iPhone XR 是不是应该叫 iPhone XRS 了呢？而 iPhone XS 系列也该换新名了，会叫什么呢？咱们一起聊聊这些问题。首先讨论一下新一代 iPhone XR 的名字问题，虽然今年是第二年，但显然苹果不会考虑为 XR 后面再加个 S 来进行区别。苹果当初为什么会选择 R 作为新的后缀，因为按照菲尔席勒的说法，R 与 S 类似，在跑车界里都会被拿来代表跑车的型号，也有特别版本的意思。所以就像菲尔席勒所说，S 和 R 是平级的，都代表了 iPhone X 的一个特别版本，一个是快，另一个是什么就不好说了。也就是说，新一代的 iPhone XR 只能是新一代的 iPhone X 的特别版本，并不是现有 iPhone XR 的升级，至少从字面上是这么理解的。苹果在 2017 年推出 iPhone X，2018 年推出 iPhone XS 和 XS Max。很多人认为 2019 年将会顺理成章地推出 iPhone XI 和 XI Max，然后是 XI 的特别版本 iPhone XIR。完美，但真的会这样吗？大家应该还记得 iPhone X 推出后大家的反应吧，X 到底该如何念，想必现在念错的仍大有人在吧。就连英语是母语的用户也仍有人会把 X 读成 /eks/（读艾克斯，字母 X 的发音）而不是苹果官方宣传的 /ten/（读碳，英文单词 10 的发音），更别说中文用户了，直接读作「叉」的也大有人在。我一点都不怀疑，iPhone X 绝对是外号、别名最多的一款手机，没有之一。如果今年苹果再给它后面加个「I」，变成「XI」（罗马数字十一的意思），估计国内读成「iPhone 西」的也得有不少人。如果你对苹果的历史多少有些了解，应该知道该公司到目前为止还从未真正出现「X」代以后的产品。最好的例子就是其桌面操作系统，从 1984 年的「经典」Mac OS 发展到 1999 年的 Mac OS 9。乔布斯回归苹果后，该公司在 2001 年推出初代 Mac OS X 10.0，其中的「X」就是罗马数字 10 的意思。苹果虽然从 2016 年开始将其缩略为 macOS（去掉了字母 X） 并统一了四大平台的叫法，但数字版本号至今依然没有突破至 11（目前是 10.14，6 月将会预览 10.15）。可能在苹果的眼里，可以称作 XI 的操作系统应该是会带来颠覆性的界面和交互体验的变化的。所以苹果在 XI 的问题上还是很谨慎的。其实我们可以看出苹果过去对于字母 X 的特殊情结，可能因为它代表的含义比其他字母更多，比如 X 可能代表未来、未知、新世代、专业等意义，用在产品上则有 Final Cut Pro X、Logic Pro X 以及 Xcode 等。用 X 来为代表苹果全新时代的 iPhone X 系列非常合适。但随着时间的推移，苹果似乎正在去 X 化，比如 Mac OS X 改成 macOS，Final Cut Pro X 现在 Mac App Store 上改叫 Final Cut Pro。苹果用两年时间完成了 iPhone X 的推出以及细分产品线的工作，笔者认为 X 这个名称的划时代的作用已经完成，可以功成身退了。是回归以往的阿拉伯数字作为版本号的时候了。为什么？因为苹果在 iPhone 发展的前十年一直沿用简单的阿拉伯数字代表版本，用户对这种命名方式已经非常熟悉，不会出现名字理解上的问题，全球通用。相对而言，XI 以及未来可能会出现的 XIS、XII、XIII、XIV 等就不太容易让人接受了。毕竟罗马数字在全球通用性上要远远落后于阿拉伯数字的。今年怎么个叫法？简单明了，。然后明年继续 iPhone 11S、iPhone 11S Max。对于明年 iPhone 11R 升级产品的命名，笔者认为既然是明年的问题，那就明年再说吧。也许席勒明年又想起一个新的跑车型号后缀了呢？你怎么看 2019 款 iPhone 命名，留言分享一下吧。