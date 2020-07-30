索尼称8月6日带来“令人兴奋的一刻”：或为国行Xperia 1 II

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索尼今天下午在微博上宣布将于 2020 年 8 月 6 日带来“令人兴奋的一刻”，预计届时可能会发布旗舰手机 Xperia 1 II 国行版甚至是 WH-1000XM4 无线降噪耳机。





索尼其实早在二月份就发布了其 2020 年的旗舰产品 Xperia 1 II，它采用了 6.5 英寸的 OLED HDR 屏，分辨率为 3840 x 1644，643ppi，刷新率为 90Hz，宽高比为 21：9。该设备搭载骁龙 865 SoC 以及 8GB RAM 和 256GB 存储。值得一提的是，该设备还具有 3.5 毫米耳机插孔，并支持有线快速充电和无线充电。





同样，其它可能推出的候选产品是 WH-1000XM4 系列无线耳机。一次充满电该设备可以使用长达 30 小时，并且还可以与两个蓝牙设备同时配对，只需一个按钮即可快速切换。





目前，官方并未透露更多信息。



