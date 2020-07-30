华为MatePad 10.8正式发布：麒麟990芯片售价2399元起

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华为 MatePad 10.8 平板电脑今天正式发布，MatePad 10.8 的主要亮点包括支持 2K 分辨率的显示屏，旗舰级的处理器，大尺寸电池以及对 M-Pencil 触控笔的支持。





华为 MatePad 10.8 配备一块 10.8 英寸的 IPS LCD 屏，1600 x 2560 分辨率和 280ppi。内部采用了麒麟 990 芯片和 6GB RAM，它还带有高达 256GB 的内置存储。





这款平板电脑预装 EMUI 10.1，有一个 microSD 卡插槽，用于扩展存储空间。正面配备了 f/2.0 光圈的 800 万像素前置摄像头，背面则为 f/1.8 光圈和支持自动对焦的 1300 万像素相机。但是，它没有 LED 闪光灯。





MatePad 10.8 的电池容量为 7,500mAh，支持 22.5W 快速充电。平板的边缘有可以连接键盘的接口。值得一提的是，它配有 Harmon Kardon 调谐四声道扬声器，支持 Histen 6.1 3D 音效。MatePad 10.8 上的其他可用功能包括支持指纹扫描，LTE，Wi-Fi 6，蓝牙 5.0，USB-C 和 3.5 毫米音频插孔。这款平板电脑的尺寸为 257 x 170 x 7.2 毫米，重约 500 克。





华为 MatePad 10.8 共有 4 款型号，包括 6GB RAM + 64GB 存储（仅 Wi-Fi），6GB RAM + 128GB 存储（仅 Wi-Fi），6GB RAM + 256GB 存储（Wi -Fi 含键盘）和 6GB RAM + 128GB 存储（全网通）。这些型号的价格分别为 2399 元，2799 元，3599 元和 3199 元。





该平板电脑现已开启预售，8 月 13 日正式发售。



