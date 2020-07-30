三星已开始批量生产5nm芯片：4nm也在开发中

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三星一直在努力与全球领先的芯片制造商台积电进行竞争，最近报道称三星已经开始批量生产 5nm 芯片。





在关于三星公司 2020 年第二季度业绩的最新公告中，这家韩国巨头确认已开始批量生产 5nm 芯片。此外，该公司透露，它也在开发 4nm 芯片。





这与三星早前宣布的在 2020 年第二季度末开始批量生产 5nm 芯片的消息相符。该公司透露，它还通过开始投资平泽工厂的生产线来加强基础。





韩国的平泽工厂是三星新的芯片生产长，专注于制造 5nm 芯片。三星计划对该厂投资约 10 万亿韩元（合 81 亿美元）。





新厂将负责制造 AI 驱动的，高端智能手机和 HPC（高性能计算）的芯片。三星的计划是将应用多样化到 HPC 和消费产品中，以提高盈利能力。





另一方面，台积电已经开始为苹果生产 5nm 芯片。A14 芯片将为该公司即将推出的 iPhone 12 系列提供动力。





而三星将在即将推出的 Galaxy S 系列旗舰智能手机中使用 Exynos 1000 SoC，该芯片将采用 5nm 工艺制造。不仅如此，据报道三星还获得了在 5nm 节点上批量生产高通 Snapdragon 875G 和 Snapdragon 735G 芯片的订单。





三星也是极少数构建自己芯片的智能手机公司之一，这家韩国巨头对未来有着雄心勃勃的计划，目标是到 2030 年成为全球领先的半导体公司。



