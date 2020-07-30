《只狼：影逝二度》将推PS4年度版 含当日大型更新

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









获得 TGA 2019 最佳年度游戏的《只狼：影逝二度》昨天晚上传来更新的消息，官推表示，将于 10 月 29 日推出免费大型更新，包括 BOSS 的连战模式、新服装等要素。





官方表示，自 2019 年 3 月上线以来，目前《只狼：影逝二度》全球销量已突破 500 万套。为回报玩家的支持，游戏将于 10 月 29 日进行重大版本更新，引入一些全新功能，包括：全新难度挑战、全新套装、轨迹残影记录等，带来全新游戏体验。





本次更新后，会出现力量考验，玩家可以重新匹配之前击败的 BOSS。更新还包括三款全新套装——“天狗”、“老苇名忍者”还有一款套装会在通关后解锁。更新后，玩家还可以通过残影的游戏设定上传玩家的操作记录，分享给他人。





另外，FromSoftware 今天还宣布《只狼：影逝二度》，将于 10 月 29 日在日本地区发售年度版，登陆 PS4，售价 4800 日元，约 320 元。年度版将包含特殊的外包装和一本攻略书（介绍游戏初期的策略和战斗技巧）。



