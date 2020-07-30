曝光的文件显示苹果曾考虑在订阅中抽成40%

乔纳森森森 发表于: 07-30 13:16:18
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目前第一年订阅是收取30%。

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根据众议院司法委员会（通过彭博社）今天分享的文件显示，苹果曾经考虑从某些订阅应用中抽成 40％的费用。

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早在 2011 年 3 月，苹果服务部门高管埃迪·库伊（Eddy Cue）给其他三名高管发了一封电子邮件，建议苹果“在第一年就要求抽成 40％”，但苹果需要先对此进行几次测试，看看效果。


其中一位高管杰伊·朱拉尼（Jai Chulani）回信说：“如果我们在第一年中只收取 30%的订阅抽成，我们可能会失去利润。”


当时，尽管苹果在 2011 年 2 月就启动了 App Store 订阅，但电子邮件中提到的似乎是在 Apple TV 上提供数字内容（例如 Hulu）的应用，而不是在 iPhone 和 iPad 上运行的应用。

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苹果最终决定通过从 App Store 购买的订阅中抽取 30％的费用，后来针对长期的订阅降低了该费率。如今，当客户在应用中注册订阅时，苹果在第一年会收取 30％的费用，在第二年及以后只收取 15％的费用。


在周三举行的听证会上，苹果 CEO 蒂姆·库克表示，苹果的 App Store 费用具有竞争力，他指出许多竞争对手都在试图与苹果争抢开发人员和消费者。




编辑于 2020-07-30 13:55:02

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改名失败82229
沙发

现在的苹果除了系统，别的都是笑话，12到时还不知道买不买，或者换华为，7p坚持不了多久了，老化严重

2小时前
来自 iPhone 7 Plus
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健身肌霸
板凳
引用 @改名失败82229 的回复

现在的苹果除了系统，别的都是笑话，12到时还不知道买不买，或者换华为，7p坚持不了多久了，老化严重

穷鬼的回复 回复我前 看看你手上的设备

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
改名失败82229
地板
引用 @健身肌霸 的回复

穷鬼的回复 回复我前 看看你手上的设备

回复穷鬼 苹果越来越垃圾了 准备弃坑了

2小时前
来自 iPhone 7 Plus
binbin0891
4 楼
引用 @健身肌霸 的回复

穷鬼的回复 回复我前 看看你手上的设备

穿拖鞋的不一定是穷鬼，用11 pro max 可能还是分期24期
2小时前
来自 威锋网页版
大时代的小虾米
5 楼

一个手机就穷富差别了？可以用就不换是中华民族的节俭精神，不玩游戏7p的流畅也可以。2010年4s是5000多，人均工资多少？现在谁一个月工资买不了手机？就算一个月买不了2-3月肯定也够了吧。10年的时候半年工资差不多

1小时前
来自 iPhone XS Max
未本末
6 楼
这个抽成很良心了，国内大商店的抽成都是37，部分甚至是55.
1小时前
来自 威锋网页版
isamjosh
7 楼
引用 @改名失败82229 的回复

现在的苹果除了系统，别的都是笑话，12到时还不知道买不买，或者换华为，7p坚持不了多久了，老化严重

你还用着四年前的手机呢，先攒钱买个新的再来抱怨吧

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
小小小小龙龙龙
8 楼
引用 @改名失败82229 的回复

现在的苹果除了系统，别的都是笑话，12到时还不知道买不买，或者换华为，7p坚持不了多久了，老化严重

7p多久的设备还拿来说，张口就除了系统啥也不是了，不觉得笑话么

1小时前
来自 iPhone 11
isamjosh
9 楼
引用 @改名失败82229 的回复

现在的苹果除了系统，别的都是笑话，12到时还不知道买不买，或者换华为，7p坚持不了多久了，老化严重

人云亦欲，跟风的无脑人士……A芯片被你吃了？扬声器不是最好的吗？OLED不比华为那京东方三线质量的强？你愿意买电子垃圾没人拦你，但是拿着四年前的手机意*iPhone除了系统都是垃圾，仔细想想貌似不是Apple的问题，是你自己的问题吧

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
改名失败82229
10 楼
引用 @小小小小龙龙龙 的回复

7p多久的设备还拿来说，张口就除了系统啥也不是了，不觉得笑话么

和你说明的，去年本来想换，等来的11没5g。今年听说12带来5g，国产机器刘海小了没了，屏下指纹都早有了。苹果以前都是领先让人模仿，现在都是看别人有再跟着做，还要两代三代后才跟风。一个手机才多少钱 半个月工资就买了，手机款式旧的就怎样，我说喜欢指纹home不行？

1小时前
来自 iPhone 7 Plus