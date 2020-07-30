曝光的文件显示苹果曾考虑在订阅中抽成40%

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根据众议院司法委员会（通过彭博社）今天分享的文件显示，苹果曾经考虑从某些订阅应用中抽成 40％的费用。





早在 2011 年 3 月，苹果服务部门高管埃迪·库伊（Eddy Cue）给其他三名高管发了一封电子邮件，建议苹果“在第一年就要求抽成 40％”，但苹果需要先对此进行几次测试，看看效果。





其中一位高管杰伊·朱拉尼（Jai Chulani）回信说：“如果我们在第一年中只收取 30%的订阅抽成，我们可能会失去利润。”





当时，尽管苹果在 2011 年 2 月就启动了 App Store 订阅，但电子邮件中提到的似乎是在 Apple TV 上提供数字内容（例如 Hulu）的应用，而不是在 iPhone 和 iPad 上运行的应用。





苹果最终决定通过从 App Store 购买的订阅中抽取 30％的费用，后来针对长期的订阅降低了该费率。如今，当客户在应用中注册订阅时，苹果在第一年会收取 30％的费用，在第二年及以后只收取 15％的费用。





在周三举行的听证会上，苹果 CEO 蒂姆·库克表示，苹果的 App Store 费用具有竞争力，他指出许多竞争对手都在试图与苹果争抢开发人员和消费者。









编辑于 2020-07-30 13:55:02