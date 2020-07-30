爆料大神给出新“指示”：新iPad将于10月推出

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









爆料者 Jon Prosser 今天给出了新的“指示”，他指出 iPhone 12 系列机型和新的 iPad 将于 10 月推出。





多个传闻表明，今年即将面世的部分或全系 iPhone 12 型号将比正常发布稍晚。苹果通常会在 9 月份发布新 iPhone，但全球健康危机引起的问题已导致生产延误。





就在今天，高通暗示其 5G 合作伙伴之一的公司将出现“轻微”的发货延迟，这一说法很可能是指苹果。苹果计划在所有新的 2020 年 iPhone 机型中使用高通的 5G 芯片。





到目前为止，我们还不确定 iPhone 的延迟时间，但是苹果可能会在 9 月份推出新设备，然后在稍晚的时间上市，就像 2018 年的 iPhone XR 一样。高通暗示，10 月份是一个相对安全的猜测，延迟不会太长。





至于 iPad，Prosser 没有提供有关哪些 iPad 型号会更新的见解，但有传言称带有 mini-LED 屏的 iPad Pro 正在研发中，尽管大多数信息表明该产品的发布已推迟至 2021 年。





iPad Pro 已经在今年进行了更新，但是苹果尚未更新 iPad mini，iPad Air 或入门款 iPad，因此这些产品都可能会进行较小的更新改进。



