爆料大神给出新“指示”：新iPad将于10月推出

乔纳森森森 发表于: 07-30 11:41:27
来自 威锋网页版
2131
10
只看作者
至于是哪款iPad，目前尚未确定。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



爆料者 Jon Prosser 今天给出了新的“指示”，他指出 iPhone 12 系列机型和新的 iPad 将于 10 月推出。

image

多个传闻表明，今年即将面世的部分或全系 iPhone 12 型号将比正常发布稍晚。苹果通常会在 9 月份发布新 iPhone，但全球健康危机引起的问题已导致生产延误。


就在今天，高通暗示其 5G 合作伙伴之一的公司将出现“轻微”的发货延迟，这一说法很可能是指苹果。苹果计划在所有新的 2020 年 iPhone 机型中使用高通的 5G 芯片。


到目前为止，我们还不确定 iPhone 的延迟时间，但是苹果可能会在 9 月份推出新设备，然后在稍晚的时间上市，就像 2018 年的 iPhone XR 一样。高通暗示，10 月份是一个相对安全的猜测，延迟不会太长。

image

至于 iPad，Prosser 没有提供有关哪些 iPad 型号会更新的见解，但有传言称带有 mini-LED 屏的 iPad Pro 正在研发中，尽管大多数信息表明该产品的发布已推迟至 2021 年。


iPad Pro 已经在今年进行了更新，但是苹果尚未更新 iPad mini，iPad Air 或入门款 iPad，因此这些产品都可能会进行较小的更新改进。


全部回复(10)
只看作者
正序查看 倒序查看
象牙山谢腾飞
沙发

就等全面屏mini了

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
szjinzhe
板凳

指示？

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
poilkk
地板
明天再出一条，10月份不会发布
3小时前
来自 威锋网页版
非常肥仔
4 楼

就是等全面屏ipad mini 5g 版了。

3小时前
来自 iPhone XR
ZHU爺
5 楼

没啥别的要求

A13就够

四扬声器

120/90hz屏幕

侧边/屏下指纹就行

iPad Pro设计

3999起

香爆

3小时前
来自 iPhone 6S
查看3条回复
lk0906
6 楼
引用 @ZHU爺 的回复

没啥别的要求

A13就够

四扬声器

120/90hz屏幕

侧边/屏下指纹就行

iPad Pro设计

3999起

香爆

怪不得你还在用6s

3小时前
来自 iPhone XS Max
小小小小龙龙龙
7 楼
引用 @ZHU爺 的回复

没啥别的要求

A13就够

四扬声器

120/90hz屏幕

侧边/屏下指纹就行

iPad Pro设计

3999起

香爆

继续睡，别醒，还能更香

3小时前
来自 iPhone 11
墨色曼珠沙华
8 楼

photoshop啥时候上架啊

3小时前
来自 iPhone XS Max
heheBear
9 楼

处理器升级一下，立体声扬声器，我就知足了

3小时前
来自 iPhone XR
訫咴憶冷
10 楼
引用 @ZHU爺 的回复

没啥别的要求

A13就够

四扬声器

120/90hz屏幕

侧边/屏下指纹就行

iPad Pro设计

3999起

香爆

你直接说ipad pro、3999就行了

1小时前
来自 iPhone 11 Pro