高通：将有一款 5G 旗舰产品延迟发布

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如果锋友们还在不断搜寻今年苹果发布会日期是否会推迟的消息，现在可以把时间腾出来了。近日，与苹果「重修旧好」的老朋友高通告知投资者的消息，似乎实锤了苹果发布会将会延后至第四季度。





“高通告诉投资者，第三季度的 5G 手机出货量将比去年同期下滑，因为它的其中一个客户将会把一场「全球 5G 旗舰产品发布会」推迟。”CNBC 的一篇新闻稿指出。





虽然苹果的处理器是自研的，但自从他们和高通和解后，今年的 iPhone 12 系列将会使用高通出品的 5G 调制解调器。此前的两代产品苹果均使用英特尔的调制解调器，这些 iPhone 的信号问题饱受诟病。





iPhone XS 系列信号非常糟糕





据悉，iPhone 12 将拥有四个版本且均拥有 5G 功能，来自苹果的订单将非常巨大。虽然高通的发言并没有提及苹果，不过在第三季度发布的 「5G 旗舰产品」中，三星已经官宣 Unpacked 发布会将在 8 月 5 日发布。而除苹果外，高通其余客户的订单似乎也不足以让高通提醒投资者。iPhone 12 Pro Max 显然也非常符合 「5G 旗舰产品」的定位。





此前已经有不少流言直指苹果秋季发布会的推迟，除了消息人士的各种「消息源」外，早在六月份，美国半导体公司博通已经表示，他们的一位「北美手机厂商」客户的产品将会延迟发布，不少媒体认为博通所说的产品就是 iPhone 12 系列。









无风不起浪，在全球疫情还在持续的环境下，iPhone 12 的推迟发布可能只差苹果一句话了。







