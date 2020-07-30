索尼公布“Ready for PlayStation5”BRAVIA电视阵容

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昨天晚上，索尼中国官方微博公布了“Ready for PlayStation5”的 BRAVIA 电视阵容，声称旨在帮助消费者更容易地为 PS5 选购理想的电视机搭档。





索尼表示，首批“Ready for PlayStation 5”的索尼电视机型，包括拥有杰出性能的全阵列式背光 4K HDR 电视 X9000H/X9088H/X9100H和8K HDR 电视 Z8H。X9000H/X9088H/X9100H 能够以 120 fps 的帧率，显示高达 4K 分辨率的游戏画面，同时输入延迟低至仅 7.2 毫秒。Z8H 能够显示细节丰富的 8K 分辨率图像，同时也能以更为平滑顺畅的 120fps 帧率显示 4K 分辨率的游戏画面（支持规格因 PS5 游戏而异)。两个系列电视均能为下一代游戏主机 PS5 提供流畅的游戏体验。

“Ready for PlayStation 5”电视机型，还拥有 BRAVIA 游戏模式（BRAVIA Game Mode）功能，为玩家自动提供低延迟畅玩 PS5 的游戏体验。得益于该功能，用 DualSense PS5 无线手柄可以同时开启电视机与 PS5，并且用电视遥控器也可以无缝控制 PS5。





凭借业内领先的图像处理芯片 X1，索尼电视能够呈现生动鲜明、优异对比度的炫美画面。同时，多声道屏幕声场技术，让强劲的声音仿佛直接从屏幕发出，营造出身临其境、引人入胜的观看体验。索尼尖端的专属黑科技，让用户得以完全沉浸在下一代游戏机 PS5 所提供的真正颠覆性游戏体验中。





那么问题来了，PS5 到底何时发售？



