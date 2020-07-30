想体验古董系统Mac OS 8吗？有人打包成了一个应用

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









据 The Verge 报道，Mac OS 8 现在被打包成一个适用于 macOS，Windows 和 Linux 的应用来使用。





Slack 的开发人员 Felix Rieseberg 近日将 Mac OS 8 转变为一个可下载的应用，可用于现代的 macOS，Windows 和 Linux 设备。 Rieseberg 在 2018 年曾将 Windows 95 转换为应用，最近他使用一张 1997 年的旧 MacWorld 演示光盘，将 1991 年的 Macintosh Quadra 电脑与 Mac OS 8.1 打包成了一个 Electron 应用。





该应用名为“macintosh.js”，完全用 JavaScript 编写，并使用虚拟机来模拟 Macintosh Quadra 900 和苹果过渡到 IBM PowerPC 架构之前使用的 Motorola CPU。该项目尚未得到苹果的批准，仅用于教育目的。





macintosh.js 应用包含 1997 年 MacWorld 演示光盘中的许多应用和游戏，其中包括 Photoshop 3、Premiere 4、Illustrator 5.5、StuffIt Expander 和苹果的 Web Page Construction Kit。该应用还可以运行经典游戏，例如 Duke Nukem 3D、Civilization II、Dungeons＆Dragons、Alley 19 Bowling和Damage Incorporated。尽管已经预装了 Internet Explorer 和 Netscape，但 Rieseberg 说这些版本太旧了，以至于“甚至 Google 也无法打开”。





Mac OS 8 最初发布于 1997 年，代表了对经典 Mac OS 软件的重大革新，并集成了许多苹果取消的 Copland OS 开发的技术。



