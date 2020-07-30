王兴回应美团不支持支付宝：淘宝为什么不支持微信支付

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近日，有用户在使用美团时发现支付页面不再显示支付宝，仅留有美团支付、微信支付、Apple Pay 三个支付入口，这对于那些同时使用美团和支付宝的用户造成了一定困扰。





昨日晚间，美团创始人王兴在个人饭否上回应称：「淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。」





针对这一改动，此前美团月付官方微博回应称「主体换成饿了么 app 和微信支付也同样合适呢」，言下之意直指阿里系的饿了么也不支持微信支付，随后这条微博被删除。





经过实测发现，在饿了么 app 的支付页面仅有支付宝和花呗，的确没有微信支付入口。但通过后台客服咨询的得到的回应是「部分用户暂不支持微信支付」，微博上也有部分饿了么用户反映他们可以正常使用微信支付。









饿了么仅对部分用户关闭了微信支付，通过微信饿了么小程序仍可正常使用微信支付，而美团支付也没有彻底封堵支付宝，实测在客服中心简单设置即可恢复支付宝支付，双方这一次的动作更像是试探式出招，毕竟支付宝和腾讯金融（含微信支付）占领了中国移动支付市场超 9 成的份额，双方都不希望大动干戈而自伤元气。









根据独立第三方研究机构易观去年发布的报告，支付宝和腾讯金融（含微信支付）分别占据了 53.78% 和 38.87% 的市场份额，两者合计占据整个市场的 92.65%，较 2018 年第三季度再度提升了 12 个基点。





阿里系和腾讯系的「暗中较劲」已经是常态，获得过腾讯 10 亿美元投资的美团此前曾经短暂关闭了支付宝入口，恢复正常后一直将支付宝隐藏在折叠页面，并推出了美团月付功能，直击阿里擅长的支付领域。而阿里也在 2018 年宣布 95 亿美元收购饿了么，大力扶持口碑，对美团展开全面狙击。





这一次的「外卖支付入口」事件虽然双方还给各自留了点余地。但对于消费者而言，或许未来在选择外卖平台时还要考虑自己所使用的支付方式，徒增了不少成本。





编辑于 2020-07-30 10:41:39