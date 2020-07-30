早高FENG：飞利浦推出32:9超宽高比曲面显示器/腾讯成全球市值最高社交媒体公司

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▎ 一加 8T 现身跑分库：骁龙 865+ 处理器





不久前一加才在海外发布了 OnePlus Nord，近日又有疑似 OnePlus 8T 的机型现身跑分库。根据跑分数据显示，一加 8T 的处理器可能会从骁龙 865 升级到骁龙 865+，并获得更优秀的摄像头和更强悍的快充能力。根据跑分信息，一加8T的设备型号为“KB2001”，搭载 Android 11 操作系统和 8GB 内存。这意味着它有可能是 OnePlus 8T 系列当中的型号，预计将在今年 10 月/11 月晚些时候推出。这款手机在单核测试和多核测试中分别成功获得 912 分和 3288 分。





▎飞利浦推出 32:9 超宽高比曲面显示器





飞利浦推出了 498P9 Brilliance 32:9 超宽曲面显示器，这款显示器的分辨率为 5120×1440，刷新率高达 70Hz。飞利浦 498P9 Brilliance 32:9 超宽曲面显示器具有 1800R 的曲率，可提供更宽广的视野。这款显示器的响应时间为 5 毫秒，采用了 VA 面板，可以实现 3000:1 的高对比度和 DeltaE<2 的高色彩精度以及宽广的色域覆盖。包括覆盖率达 121%的 sRGB 和高达 91%的 AdobeRGB 覆盖率。据称这款显示器将于今 年8 月上市，售价 889 欧元，约 7326 元。





▎腾讯成全球市值最高社交媒体公司





在今年股价大幅上涨后，腾讯市值时隔两年再次超越 Facebook，成为全球市值最高的社交媒体公司。截至北京时间 7 月 29 日收盘，腾讯市值为 5.17 万亿港元（约合 6671 亿美元），而 Facebook 市值截至周二美股收盘为 6561.5 亿美元。以单个应用来看，全球社交 APP 排名中，排名第一的是 WhatsApp，以超过 16 亿用户独占鳌头。榜单第二位是 Facebook，超过 13 亿，而在国内最流行的微信，以超过 11 亿的用户数排名第三位。QQ 以 8 亿用户量位列第四。





▎希捷发布 Q4 财报：利润下滑 83%





希捷公布截至 2020 年 7 月 3 日的 2020 财年第四季（2020 年 4-6 月）业绩报告，该季度实现了 25.2 亿美元的营收额，同比增长 6%，按照 GAAP 净利润 1.66 亿美元，同比大减 83%。希捷依然是 HDD 硬盘业务为主，25.2 亿美元的营收中 HDD 硬盘占了 23.21 亿美元。虽然希捷也早就不公布 HDD 出货量了，不过根据 HDD 出货总容量 117EB、平均容量 4.5TB 来算，当季出货 HDD 硬盘位 2726 万个。这也是希捷最近几年来 HDD 硬盘单季出货首次跌破 3000 万大关。



