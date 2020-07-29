小米再次引进外来高管：任命曾学忠出任集团副总裁

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









今天小米集团公布了最新的高层变动情况，任命曾学忠出任集团副总裁、手机部总裁，负责手机产品的研发和生产工作，向集团董事长兼 CEO 雷军汇报。





这是继杨柘后，小米集团引进的又一名外来高管。对于吸收外来人才，雷军曾不止一次地表达过自己“求贤若渴”的心情。今年以来，雷军数次在采访中插播广告“欢迎各路英才加盟小米”，会全力在全球招募最优秀的人才。





据了解，曾学忠拥有 20 余年的通信行业从业经验，曾任中兴通讯执行副总裁、中兴手机 CEO，和紫光集团全球执行副总裁、紫光股份总裁、紫光展锐 CEO，是杰出的企业管理者和通信行业专家。在手机和上游核心器件领域均有卓越表现。





加入小米前，曾学忠担任深圳市汇芯通信技术有限公司董事长兼总经理，汇芯通信是由深圳市福田区政府、力合科创集团、南方科技大学联合 29 家 5G 产业链上下游龙头企业和上市公司共同发起成立的，专注于 5G 通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化的高科技公司，也是小米集团战略投资的公司。





业界认为，曾学忠有丰富的管理、创业经历，有望助力小米手机业务再上一个新台阶。同时，曾学忠创办的汇芯通信拥有的 5G 技术及资源，也将给小米手机业务带来更强动力，助力小米更好地在 5G 时代有所作为。



