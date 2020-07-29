专利显示未来AirPods可能采用骨传导技术

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苹果真无线耳机 AirPods 是近年来最畅销的产品之一，近日专利局授予苹果的一项新专利表明，该公司可能正在开发具有骨传导技术的新版 AirPods。





这家科技巨头提出了一种将骨传导与基于空气的声音传输相结合的系统。骨传导设备不是通过空气传输声音，而是接触用户头部的特定点，将声音送入头骨并通过耳朵，在那里将振动转化为声音。





这种系统有其好处，例如使用户在听到设备发出的声音的同时，也能听到环境的声音。在某些情况下，当耳朵受到损伤，无法正常使用耳机或耳塞时，它也很有用。在扬声器等基于空气的方法失效的情况下，例如在水下它也有帮助。





但是，该技术存在一些缺点，主要是缺乏在高频下工作的能力。人类的听觉范围一般在 20 赫兹到 20000 赫兹之间，而骨传导只有在 4000 赫兹以下才真正有效，在更高的赫兹范围内，音频质量会变差。事实上，它需要与头部接触也是一个问题，因为它在高强度的情况下会让用户感到痒痒，佩戴起来很不舒服。





苹果的专利对高频音频提出了一种解决方法。它会使用压缩器通过骨传导传送中低频信号，而高频信号将通过空气传输，从而实现较为理想的解决方案。





这不是苹果第一次研究使用骨传导技术。2014 年和 2015 年的专利申请显示，它正在研究使用骨传导的无线耳机。





苹果分析师之前声称，下一代 AirPods（可能采用骨传导技术）将具有与 AirPods Pro 相同的设计，并有望在明年的 WWDC 之前推出。



