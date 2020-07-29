酷派推出国内首款无线一体式AR眼镜：2999元起

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昨天，酷派集团在深圳举行智能穿戴 AR 眼镜新品发布会，正式推出国内首款无线一体式 AR 眼镜Xview。





在这次的发布会上，酷派推出了两款 AR 眼镜，消费者版和行业定制版，其中消费者版本首发价为 2999 元。





设计上，酷派 Xview 几乎与普通的太阳镜没有太大区别，镜片厚度小于 3mm，是同类型光学器件的 1/3。在性能上，酷派 Xview 在光学显示上搭载了光波导技术，在透光率、对比度、色彩性上都实现了业界领先。





消费版主打轻量级 AR 应用，功能上包括 AR 导航、AR 导购、AR 通讯、AR 操控等，可单独佩戴也可通过蓝牙连接手机使用。目前，酷派已经与包括腾讯云、百度地图、咪咕动漫等互联网头部企业及内容公司展开了合作。





行业版AR眼镜则首次在产品内集成了 4G 通讯，并计划最早于明年全面支持 5G。同时，该产品采用了模块化设计，支持客户深度定制，行业版目前主要用于公安及工业领域。









编辑于 2020-07-29 18:43:57