下载这些图片即可“体验”5.4英寸iPhone的真实大小

乔纳森森森 发表于: 07-29 17:51:33
来自 威锋网页版
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要求是全面屏iPhone用户。

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在过去几个月中，随着有关 iPhone 12 的传闻不断增加，目前来看最令人期待的一款机型是最小的 5.4 英寸机型。今年传闻 iPhone 12 的尺寸有三个，分别为 5.4 英寸，6.7 英寸和 6.1 英寸。

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之前的机模显示 5.4 英寸与其他 iPhone 系列产品相比要小得多。介于第一代 iPhone SE 和 2020 iPhone SE 的尺寸之间 。


尽管苹果曾经宣传 4 英寸的 iPhone 5 相对较小的尺寸是一种适合单手使用的尺寸，但设备尺寸却从原来的 3.5 英寸慢慢增长到最大的 6.5 英寸。目前你可以买到最小的 iPhone 是 2020 年的 iPhone SE，它使用的是 iPhone 7/8 的 4.7 英寸屏幕尺寸。


尽管传闻中的 5.4 英寸屏幕尺寸大于 iPhone 7/8 的 4.7 英寸屏幕尺寸，但采用全面屏的设计可以使整个设备的尺寸变小。


如果你想了解 5.4 英寸全面屏机型的真实尺寸，不妨下载下面这些图片。这些图片将使现有的全面屏 iPhone 用户可以准确地看到 5.4 英寸 iPhone 的大小。


只需下载对应机型的图片即可，还可以选择左手握持还是右手握持的照片。适用设备：


iPhone 11、XR

iPhone 11 Pro、XS、X

iPhone 11 Pro Max、XS Max


下载图片点击这里

提取码：761n


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a1372418340
沙发

差不多，整机应该是iphone se2那样大小的全面屏，握持感应该很好

4小时前
来自 iPhone X
x527153751
板凳

4.7的iPhone8默默退出了app

4小时前
来自 iPhone 8
cybersun
地板
苹果宣传口的薪水也不好拿，得不断炒冷饭
2小时前
来自 威锋网页版
小熊喵222
4 楼

喜欢se2的大小 但是玩儿游戏感觉屏又太小了。鱼和熊掌不可兼得啊

2小时前
来自 iPhone SE2
byronxu
5 楼

这尺寸看样子要大卖

1小时前
来自 iPhone 11
het666
6 楼

6s短点儿，宽度应该一样

54分钟前
来自 iPhone 6S Plus