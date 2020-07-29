无法保证安全：CES 2021全部转为线上数字形式

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









由于新冠疫情的影响，今年的许多科技展会都被迫取消，又或者是改为线上举办。今天，CTA 组织也正式宣布，原定于 2021 年初举办的 CES 2021 将不会举行任何线下活动，全部改为线上数字形式举行。





作为全球最大的消费电子展会，CES 通常在每年的 1 月初举办，地点也固定在著名赌城——拉斯维加斯。CTA 的数据显示，2020 年 CES 估计有 17 万名与会者，其中包括 6 万名国际与会者。





CTA 首席执行官加里·夏皮罗(Gary Shapiro)表示，现在做出这一决定是为了让拉斯维加斯的公司和合作伙伴有时间提前制定应对计划。他说：“我们认为，到明年 1 月份，不会有让人们感到安全并经过测试的疫苗诞生，也不太可能将 10 多万人安全地聚集在有限的室内空间中。”





虽然苹果、谷歌以及三星等大型科技公司都会举行单独的产品发布会，在 CES 上发布电子产品的公司通常规模也较小，但该活动始终是科技公司和买家交流并开展业务的重要场所。





CTA 还强调，CES 2022 将重返拉斯维加斯。



