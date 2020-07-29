经典横版动作游戏《茶杯头》今日登陆PS4

乔纳森森森 发表于: 07-29 11:58:54
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还有一款DLC即将发售。

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开发商 Studio MDHR 宣布，人气复古风格平台动作游戏《茶杯头》于今日登陆 PS4 平台，为此官方还发布了一则动画预告片。

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游戏自2017年发售以来销量已突破600万套，《茶杯头》目前还有一款剧情 DLC“最后的美餐”（The Delicious Last Course）尚未发售，官方称“还要再等等”。

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《茶杯头》是一款以 BOSS 战为主的横版卷轴类游戏，受上世纪 30 年代动画片启发，游戏画面音效都努力再现当时的技术，如传统的赛璐璐手绘动画、水彩背景还有原声爵士乐录音等。

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在游戏中玩家将扮演茶杯头 Cuphead 或马克杯人 Mugman（有单人模式或本地双人合作模式），穿越奇异的世界，收集新武器，掌握强力酷炫招式并探索隐藏的秘密，为还清欠魔鬼的债务而奋战。


2017 年 12 月，《茶杯头》获得 TGA2017 最佳独立游戏。





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phenanthrene
沙发
smile在switch上买了
6小时前
来自 威锋网页版
查看3条回复
实名制
板凳

等着送

5小时前
来自 iPhone XS Max
姬你太美
地板
引用 @phenanthrene 的回复
smile在switch上买了

好玩吗

4小时前
来自 iPhone 11
283044140
4 楼

会面预定

3小时前
来自 iPhone 7
MaxD
5 楼
引用 @姬你太美 的回复

好玩吗

难度很高，逼死手残玩家。。
2小时前
来自 威锋网页版
姬你太美
6 楼
引用 @MaxD 的回复
难度很高，逼死手残玩家。。

劝退啊哈哈哈哈

2小时前
来自 iPhone 11
卑鄙的o我
7 楼
期待登录apple arcade，不过更期待arcade进入大陆，然后出一系列手机平板手柄或周边外设
2小时前
来自 威锋网页版