经典横版动作游戏《茶杯头》今日登陆PS4

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开发商 Studio MDHR 宣布，人气复古风格平台动作游戏《茶杯头》于今日登陆 PS4 平台，为此官方还发布了一则动画预告片。





游戏自2017年发售以来销量已突破600万套，《茶杯头》目前还有一款剧情 DLC“最后的美餐”（The Delicious Last Course）尚未发售，官方称“还要再等等”。





《茶杯头》是一款以 BOSS 战为主的横版卷轴类游戏，受上世纪 30 年代动画片启发，游戏画面音效都努力再现当时的技术，如传统的赛璐璐手绘动画、水彩背景还有原声爵士乐录音等。





在游戏中玩家将扮演茶杯头 Cuphead 或马克杯人 Mugman（有单人模式或本地双人合作模式），穿越奇异的世界，收集新武器，掌握强力酷炫招式并探索隐藏的秘密，为还清欠魔鬼的债务而奋战。





2017 年 12 月，《茶杯头》获得 TGA2017 最佳独立游戏。















