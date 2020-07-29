索尼发布全画幅微单A7S3：售价23999元

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索尼昨天晚上发布了 A7S2 的迭代产品 Alpha 7S III-简称 A7S3 全画幅微单，新机单机身售价 23999 元，将于 9 月下旬上市。





A7S3 配备了 1210 万像素全画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器，具有超高感光度和 15+ 级动态范围表现力，机身支持五轴防抖，还采用了新的自动对焦系统，以及新设计的可触摸菜单和侧翻式液晶屏。





视频方面，A7S3 支持 4K 120p 视频拍摄，10 位 4：2：2 色深，并采用了新的散热结构和双卡槽记录，两个卡槽均兼容 CFexpress Type A/UHS-II SDXC 存储卡，可录制超过 1 小时的 4K 60p 视频。





以下为 A7S3 的主要特性：





1210 万像素的全画幅 BSI CMOS 传感器

高达 15+ 级的动态范围

944 万点的 QXGA OLED Tru-Finder EVF，放大倍率 0.90 倍

宽感光度范围 ISO40-ISO409600

4K 120p 录制，10 位 4：2：2 色深

新的 S-Gamut3.Cine

在所有拍摄情况下均实现快速混合自动对焦

实时眼球 AF（也包括视频），触摸跟踪

759 个相位检测自动对焦点，覆盖率 92％

使用 AF / AE 进行 10fps 连拍

铰接式可变角度触摸屏

双插槽：SD UHS-II / CFexpress Type A 卡支持

Z 电池

传感器的高速读数，是 A7S II 的 2 倍

新的 BIONZ XR 比 BIONZ X 快 8 倍

多达15+级的动态范围（视频）

屏幕上显示开/关的红色正方形“提示灯”

5 轴防抖功能助力手持拍摄









编辑于 2020-07-29 11:39:26