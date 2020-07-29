苹果新电池认证曝光：或为即将更新的MacBook Air

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根据最近在中国和丹麦申请的新型电池的认证显示，更新的 MacBook Air 可能会在不久的将来出现。





外媒 MySmartPrice 在 UL Demko 和中国的认证备案中发现了容量为 4380mAh 的 49.9Wh 电池，鉴于容量，电池似乎将用于将来的“MacBook Air”。当前的 MacBook Air 具有与该型号相同的 49.9Wh 电池，尽管苹果使用的新 A2389 型号与最近几代 MacBook Air 中使用的 A1965 型号不同。





目前尚无新的 MacBook Air 发布的消息，有时这种申报可能会在新产品问世之前几个月出现。多种消息表明，MacBook Air 将是首批获得 Apple Silicon 芯片的 Mac 产品，而基于 ARM 的新机器可能会在 2020 年底之前问世。





苹果分析师郭明錤之前认为，采用 Apple Silicon 芯片的 MacBook Air 可能会在 2020 年第四季度或 2021 年第一季度推出，而 DigiTimes 则表示，新的基于 ARM 的 MacBook Air 将在 2020 年发布。





苹果已经确认第一批 Apple Silicon Mac 有望在今年年底之前推出，但没有提供有关首先升级哪些机器的详细信息。





当前的 MacBook Air 中的 49.9Wh 电池在浏览网页时可提供长达 11 小时的电池寿命，而在使用 Apple TV 应用程序观看电影时则可提供 12 个小时的电池寿命。





如果下一个接收此款 49.9Wh 电池的 MacBook Air 是 Apple Silicon Mac，则即使电池尺寸没有增加，电池续航能力也可能会有所增加。





因为预计 Apple Silicon 芯片将比当前 Intel 芯片具有更高的能效，除了性能提高以外，电池续航也可能会增加。









编辑于 2020-07-29 10:46:43