早高FENG：红魔5S电竞手机发布：顶配售价4999元/华硕更新ZenBook 13/14轻薄本

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▎AMD 公布 2020 年第二季度财报





AMD 周三凌晨公布了该公司的 2020 年第二季度财报，报告显示，AMD 第二季度营收为 19.3 亿美元，与去年同期的 15.3 亿美元相比增长 26%；净利润为 1.57 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 3500 万美元；每股收益为 0.13 美元，相比之下去年同期的每股收益为 0.03 美元。不计入某些一次性项目，AMD 第二季度调整后净利润为 2.16 亿美元，相比之下去年同期为 9200 万美元；调整后每股收益为 0.18 美元，相比之下去年同期的调整后每股收益为 0.08 美元。





▎红魔 5S 电竞手机发布：顶配售价 4999 元





昨天晚上，努比亚正式发布红魔 5S 电竞手机，它并未搭载最新的骁龙865 Plus芯片，只是采用标准版的骁龙 865 平台，配备了 144Hz 超竞屏，内置风冷+液冷散热。后壳采用了 AG 玻璃工艺，优化了边缘设计。设计了内凹式双 IC 触控肩键、一键入魔竞技键以及信仰之光红魔之眼。红魔 5S 提供了两种全新的配色——兵锋银翼、赛博霓虹，搭载全新升级的立体多维散热系统 ICE 4.0，也是行业唯一风冷+液冷主动散热系统。8+128GB 版售价 3799 元，12GB+256GB 售价 4399 元，16GB+256GB 售价 4999 元。





▎华硕更新 ZenBook 13/14 轻薄本





华硕周二宣布，其即将为采用轻薄设计的 2020 款 ZenBook 13 和 ZenBook 14 笔记本产品线，提供基于英特尔 10 代移动处理器的平台更新。新机主打 13.3 英寸的 UX325 和 14 英寸的 UX425 两款型号，配备了超薄边框的 NanoEdge 显示屏，官方宣称具有高达 90% 的“屏占比”和长达 22 小时的电池续航。其中 ZenBook 13（UX325）的起价为 800 美元（约 5600 元），ZenBook 14（UX425）则是 900 美元（约 6300 元）。





▎LG 163 英寸 Micro LED 电视将上市





近日，LG 官网上架了一款 Micro LED 电视产品——LSAB009。根据官方资料显示，LSAB009 属于基于 COB 技术的 4KP0.9mm 小间距 Micro LED 电视，屏幕由多个 640x360 的显示模块无缝拼接而成，峰值亮度为 1200nits，峰值对比度为 100000：1，定位商用和民用市场。机身尺寸为 163 英寸，相比之前不少的 Micro LED 电视都要大出不少。虽然LG并未透露布这款 Micro LED 电视的具体上市时间，但有消息爆料称L GLSAB009 将在 2020 年 8 月中下旬开始发售。









编辑于 2020-07-29 10:48:20