日媒：LG Display为入门6.1英寸iPhone 12供应显示面板

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苹果很大可能在今年推出四款 OLED iPhone，而据了解，三星将提供大部分 OLED 面板，但据报道，LG Display 有望从额外的需求中受益最多，三星的订单量仅略有增长。





在今年即将推出的四款新机型中，有传言称三星将为三款机型提供屏幕：5.4 英寸入门级 ‌iPhone 12 ‌以及 6.1 英寸和 6.7 英寸 iPhone 12‌‌ Pro 机型。报道称三星计划为 5.4 英寸型号交付 3000-3500 万块面板，为高端 6.1 英寸和 6.7 英寸型号分别交付 1500-2000 万块面板。同时，LG Display 预计将为入门 6.1 英寸型号提供 2000 万块面板。





据《日经新闻》报道，LG Display 的“贡献”是前一年的五倍。对于一个已经连续六个季度亏损的部门来说，这是个大新闻。LG Display 相信，由于其 OLED 面板工厂开始全面生产，这将在下半年大大改善其财务状况。





对于苹果公司来说，这也是一个好消息，因为它打算在为三星 Display 支付高额费用后实现供应商的多元化。在未能达到 2020 年第二季度 iPhone 的预期销量之后，苹果因未达到 OLED 面板购买目标而不得不向三星支付 9.5 亿美元。据报道，苹果正在支持 LG Display 的 OLED 开发，以减少采购成本并减少三星在显示标准方面的垄断。





但是，正如《日经新闻》指出的那样，这也无法保证苹果会一直青睐 LG Display。LG Display 去年向苹果提供了 iPhone 11 的 LCD 面板，但未能提高 OLED 面板的产量和达到去年夏天的交付目标，据说这引起了苹果的不满。



