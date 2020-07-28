华为手环B6疑似官宣7月30日在北京发布

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华为终端官方微博日前晒出了一张新品的海报图，海报图是一个长条状的弧形屏幕，屏幕上有来电通知，虽然并没有透露产品类别和产品名称，但从海报体现的产品形态，估计这就是之前已经遭到曝光的华为手环B6。





按照官方的说法，这款产品将于 7 月 30 日在北京发布。新的华为手环与它的前任产品之间的主要区别在于其屏幕。即使是从预告中也可以确认，与之前的可穿戴式平面屏幕不同，据说即将推出的 B6 采用 1.53 英寸的柔性 AMOLED 屏。





另一个重大变化将是搭载麒麟 A1 芯片，这和华为的一些智能手表采用相同的芯片。此外，这款手表将支持蓝牙 5.2 功能，最大连接范围为 150 米。另外，爆料确认 USB Type-C 端口支持快速充电。





根据之前的消息，华为手环B6 将内置心率传感器、SpO2 传感器、支持健身跟踪、睡眠跟踪、应用通知、天气、AI 语音助手等功能。





早前，华为手环B6 的外包装就已遭到曝光，产品依旧是二合一形态，即可当腕上蓝牙耳机，也可当健康手环使用。



