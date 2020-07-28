变身大法好？专利显示未来两台iPad可通过配件“合体”

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根据 AppleInsider 报道，近日公布的一项新专利申请显示苹果正在探索一种配件，该配件可以将两个 iPad 连接在一起以实现笔记本式计算机的功能。





今天向美国专利商标局提交的名为“模块化的多个显示电子设备”的专利申请显示，当通过附件将两台 iPad 或 iPhone 连接在一起时，一台可以用作显示器，另一台可以用作动态键盘。





配件包括两个小连接器和一个铰链，连接器将促进设备之间的数据传输，以便它们可以作为一个系统协同工作。





专利申请中包含的图像主要表明，该配件将允许笔记本式的安装办法，一个设备在表面上平放，铰链连接器在其背面，以纵向或横向支撑第二个移动设备。





使用第二个显示器作为动态键盘将提供多种独特的解决方案，例如允许功能根据用户的需求进行更改，就像 MacBook Pro 的 Touch Bar 一样。但是，深度和触觉反馈可能会缺失。





除了笔记本式装置外，该专利还暗示，如果将两个设备沿最长的边缘连接，则它们也可以当作书本式装置，这似乎类似于 Microsoft Surface Duo 的布局。





如果这个功能实现，那么对于有多台 iPad 的朋友来说是不是很实用？