支持120W快充的iQOO旗舰新机将亮相ChinaJoy

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iQOO 最近推出了 120W 的超快速充电技术，此后，OPPO 和 realme 也推出了自己的 125W 快速充电技术，但是他们都没有推出具有相同功能的智能手机。





iQOO 现在已经确认，该公司将参加 2020 年的 ChinaJoy，在活动中该公司将展示其支持 120W 快充的旗舰智能手机。





据该公司称，该技术可以在 15 分钟内为 4,000mAh 电池充满电。这款智能手机将采用业界首创的 6C 双电池配置，每个电池容量为 2,000mAh。这两款电池均通过定制芯片以 5V / 12A（60W）速度充电，以达到 120W 的总充电速度，它将充电转化率由过去的 97%提升至 98.5%。









在如此高的充电速度下，值得关注的问题之一是热量的产生。为了检查手机的内部温度，它将配备 Super VC 液冷技术。另外，为安全起见，充电适配器将配备阵列型极结构电池阻抗。





至于规格，到目前为止该公司尚未确认或透露任何信息。但是预计该设备将采用新发布的高通 Snapdragon 865 Plus 芯片。



