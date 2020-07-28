三星电机将加入苹果相机零件供应商名单

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苹果现在正寻求使其生产和供应链的多样化，以减少对中国市场的依赖。





与此同时，韩国发布的一份新报道称，三星电机（Samsung Electro-Mechanics）已加入到苹果相机零件供应商名单中。对于这家韩国公司来说，这似乎是一个重大胜利。





该报道称，苹果之所以选择三星电机作为新的相机镜头供应商，是为了稳定其供应链并降低成本。到目前为止，苹果已经从 Lagan Precision 和 Genius Electronics 采购镜头。





值得注意的是，三星电机一直在向苹果供应层压陶瓷电容器（MLCC）和柔性印刷电路板（RF-PCB），因此该公司对苹果的供应链来说并不陌生。但这将是第一次为苹果提供镜头。





此外，有消息指出来自中国的舜宇光学（Sunny Optical）将在 2021 年跻身苹果镜头供应链。随着苹果在供应链中推行多元化策略，新拓展的合作显然会分走当前镜头供应商的部分利益。



