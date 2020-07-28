国行Redmi 9A正式发布：搭载Helio G25售价599元

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Redmi 今年最便宜的智能手机-Redmi 9A 今天在国内正式发布。这是继 Redmi 9 之后正式发售的 Redmi 9 系列的第二部手机。Redmi 9 的价格为 799 元，而 Redmi 9A 入门级手机的价格为 599 元。





国行的 Redmi 9A 售价为 599 元，带有 4GB RAM 和 64GB 内置存储。这款设备具有三种颜色，包括砂石黑、晴空蓝与湖光绿。





Redmi 9A 是一款搭载 Helio G25 的入门级手机，内置 5,000mAh 电池，支持 10W 充电，手机预装基于 MIUI 12 的 Android 10 操作系统。





Redmi 9A 配备一块 6.53 英寸的 IPS LCD 屏，采用水滴开孔，720 x 1600 的分辨率和 20：9 的宽高比。正面搭载一颗 500 万像素的前置摄像头，支持前置 HDR，手势照片和面部识别等功能。 Redmi 9A 的背面则采用了一个 1300 万像素的传感器。它为用户提供 HDR，人像模式，人工智能场景识别，延时摄影和 30fps 1080p 视频拍摄等功能。





Redmi 9A 是双 SIM 卡手机，带有用于 microSD 卡的专用插槽。其他功能包括 1217 扬声器、Wi-Fi 802.11 b / g / n、蓝牙 5.0、GPS、microUSB 和 3.5mm 音频插孔。



