新一代 Android 机皇？三星 Galaxy Unpacked 2020 发布会前瞻

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大概一个月之前，三星宣布今年下半年的 Galaxy Unpacked 2020 活动将于 8 月 5 日晚上 10 点（北京时间）以网上直播的形式举行。









根据三星移动业务掌门人卢泰文的预告，这一次三星将发布五款新品，从「手上、手腕上、耳朵里」全方位覆盖目前消费电子的使用场景。再结合近期三星放出的预告视频，不出意外的话，这五款新品应该包括手机、平板、真无线耳机、智能手表四大品类，其中手机将包括 Galaxy Note 20 系列、Galaxy Fold 2，真无线耳机品类将是采用「扁豆设计」的 Galaxy Buds Live，平板和智能手表则是 Galaxy Tab S7 系列和 Galaxy Watch 3。





在下周正式发布之前，各种泄露信息其实早已经将这些新品曝光得七七八八，包括 Galaxy Note 20 系列将加入全新古铜配色、采用全新设计的 Galaxy Buds Live 等等。









▎Galaxy Note 20 系列 / Galaxy Fold 2





Galaxy Note 20 系列大概率降分为 Galaxy Note 20 和 Galaxy Note 20 Ultra 两个型号，前者或将搭载一块分辨率为 2400 × 1080 的 6.7 英寸屏幕，而后者的屏幕则升级至 6.9 英寸和 3200 × 1440 分辨率，并且还支持 120Hz 刷新率，不过尚不确定 2K 分辨率和 120Hz 刷新率能否同时打开。









Galaxy Note 20 Ultra 还将搭载 1.08 亿像素广角主摄 + 1200 万像素超广角摄像头 + 最高支持 5 倍光学变焦的 1200 像素长焦摄像头 + 景深摄像头的四摄组合。









至于 Galaxy Note 系列一直以来主打的手写笔特性，这一代的 Galaxy Note 20 系列也将对其进行升级。根据传闻，Galaxy Note 20 系列的 S Pen 将支持远程控制屏幕光标的特性，并且延迟最低仅有 9ms。





泄露的 Galaxy S20 和 Galaxy S20 Ultra 具体规格如下：





丨Galaxy Note 20：





屏幕：6.7 英寸 Super AMOLED 屏幕，60 Hz，FHD+

处理器：骁龙 865（Plus） / Exynos 990，支持 5G

摄像头：1200 像素主摄 + 1200 像素超广角 + 6400 万像素长焦

电池：4300 mAh，支持无线充电和快充

配色：神秘黑、古铜、神秘绿









丨Galaxy Note 20 Ultra：





屏幕：6.9 英寸动态 AMOLED Infinity 显示屏，120Hz，WQHD+

处理器：骁龙 865（Plus） / Exynos 990，支持 5G

摄像头：1.08 亿像素主摄 + 1200 像素超广角 + 1200 万像素长焦 + 景深摄像头

电池：4500 mAh，支持无线充电和快充

配色：神秘黑、古铜、白色









除了 Galaxy Note 20 系列，三星大概率还将在发布会上推出 Galaxy Fold 2 可折叠手机。





去年推出的 Galaxy Fold 一代虽然发售过程坎坷，前后遭遇了屏幕、铰链等问题，但还是在去年第三季度开售，并在去年取得了 50 万台的销量成绩。





将于下周发布的 Galaxy Fold 2 或将保持一代的左右折叠形态，新机的画面将会更大，耐久性也会提升。预计内屏将为 7.79 英寸，并可能采用挖孔屏的全面屏形态。









同时，Galaxy Fold 2 预计采用非塑料材质的超薄型玻璃（UTG），这将大大提高耐久性。外部采用 6.23 英寸的覆盖屏幕，相机则有望搭载 1000 万像素的自拍摄像头以及 1200 万、6400 万像素的后置摄像头。电池容量将为 4365mAh，支持 25W 的高速充电以及 15W 无线充电。





▎扁豆 Galaxy Buds Live





关于三星的下一代 Galaxy Buds 早在今年第一季度就有传闻，当时泄露的渲染图展示了形如扁豆的耳机本体设计极具科技感和设计感，而随着更多关于新一代 Galaxy Buds 的资料被曝光，这颗扁豆或许将成为下周发布会上最吸睛的产品之一。

根据传闻，三星的新一代 Galaxy Buds 将被命名为 Galaxy Buds Live，最大的亮点是形似扁豆的外观设计，每枚耳塞长 28mm，宽 13mm，配有三个麦克风和两个扬声器，支持主动降噪，整体更加紧凑。





至于大家担心的佩戴问题，三星显然也考虑到了。根据三星官方的 Galaxy Buds 应用泄漏的资料来看， Galaxy Buds Live 的佩戴将大致了其他真无线耳机一样，通过卡在耳甲腔的方式来实现固定。









Galaxy Buds Live 将有古铜色、白色、黑色三种配色可选。





▎Galaxy Tab S7 系列





Galaxy Tab S7 系列也将出现在下周的发布会上，这也是三星首次在一个平板系列中提供两种尺寸型号。





Galaxy Tab S7 将搭载一块分辨率为 2560×1600 的 11 英寸 LTPS 屏幕，刷新率最高可达 120Hz，并采用侧面指纹识别模块；Galaxy Tab S7+ 则预计搭载一块 12.4 英寸 SuperAMOLED 屏幕，分辨率为 2800×1752，像素密度达到了 287ppi，同样支持 120Hz 刷新率。









泄漏的 Galaxy Tab S7 系列配置如下：





丨Galaxy Tab S7：





屏幕：11 英寸 LTPS 屏幕，2560×1600 分辨率，120Hz 刷新率

处理器：骁龙 865 Plus，支持 5G

摄像头：1300 万像素 + 500 万像素双摄，最高支持 4K 30FPS 视频录制

电池：7040mAh，支持快充









丨Galaxy Tab S7+：





屏幕：12.4 英寸 SuperAMOLED 屏幕，2800×1752 分辨率，120Hz 刷新率

处理器：骁龙 865 Plus，支持 5G

摄像头：1300 万像素 + 500 万像素双摄，最高支持 4K 30FPS 视频录制

电池：10090mAh，支持快充









▎Galaxy Watch 3





三星在 2018 年推出了首款 Galaxy Watch 智能手表，舍弃了使用多年的 Gear 品牌。





首款 Galaxy Watch 依旧沿袭了圆形机身和可旋转表盘的设计，但去年推出的 Galaxy Watch Active 2 却重新采用了简约的设计语言，可旋转表盘被可触摸表盘替代，虽然同样保留了滚动选择的操作体验，但许多粉丝却直呼「没内味儿了」。





而下周即将发布的 Galaxy Watch 3 则有望将可旋转表盘重新带回大众眼前。根据泄漏的资料，Galaxy Watch 3 将重新采用物理选择表盘，新增两枚圆形表冠，整机厚度将有所降低，分别有 41mm 表盘 1.2 英寸版本和 45mm 表盘 1.4 英寸两个版本可选。









健康检测方面，Galaxy Watch 3 将内置带有 8 个脉搏读取光电二极管的心率监测器，支持血压监测，还有心电图（ECG）传感器。此外，41mm 和 45mm 版本分别内置 247mAh 和 340mAh 容量的电池，支持 IP68 级别防水，内置 1GB 内存，并运行 Tizen OS 5.5 系统。















