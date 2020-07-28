第二季度智能手机市场「战况」：华为份额占半壁，小米迎来「雪崩」

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近日，市场调研机构 Counterpoint 发布了第二季度国内智能手机市场统计报告，智能手机销售额相比去年同期下滑17%。但相比第一季度，本季销售额有9%的涨幅，说明市场已经逐渐复苏，但总体上而言未能回到疫情前水平。









对于这个结果，Counterpoint 分析师表示：“尽管中国国内的商业活动已经恢复正常，但消费者对于手机的消费欲望依然偏低，厂商和运营商都从各自角度努力推动 5G 手机的销售，这也在一定程度上见到了成效——第二季度中国市场销售的每三台手机的其中一台就是 5G 手机，但这股推力并不能阻止整体市场的相对低迷。”









在具体厂商方面，华为和苹果是唯二较去年同期还能上涨的厂商。其中，华为从第一季度的 39% 市场份额再次跃升至接近五成的份额，占据整个中国手机市场销量的半壁江山；而苹果凭借 iPhone 11 和新 iPhone SE 的降价促销迎来非常出色的表现，销量相较去年同期提升了 32%，新 iPhone SE 已经是本季度销量最佳的前三款手机产品之一。





针对华为的出色表现，分析师表示：“由于不能使用谷歌服务，华为在海外的销量明显下滑，中国已经成为华为最重要的市场。华为的 5G 产品组合销售表现出色，其中包括高端的 Mate30 和 P40 系列，以及中端产品 Nova 7 系列。”









至于国内的其它厂商在第二季度迎来了寒冬，小米则是相较去年同期下滑最明显的厂商，达到 35%，OV 两家也有 30% 左右的下滑，不难理解，由于线下市场在疫情期间完全关闭，消费者线上购物的比重增长巨大。在线上面临琳琅满目的选择情况下，米OV三家往往很难与补贴拼销量的苹果和华为竞争。





Counterpoint 表示，国内 5G 市场状况已经非常明朗，依然是华为、小米、OPPO 和 Vivo 四家争天下，他们在第二季度占据了 96% 的市场，不过在这四家之内，华为已经占据了一大半。





* 数据：上半年国产手机累计出货 6359.7 万部，5G 手机占出货总量的 41.5%；6 月总出货量为 2863 万部，5G 手机出货量为 1751.3 万部。

* 单品而言，在出货量最佳的六月份，5G 手机销量前十名内没有小米和 Vivo 的产品，华为（含荣耀）占八席，OPPO 占两席。









编辑于 2020-07-28 17:02:03