《过山车之星：主机版》将移植到PS5及XSX平台

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香港 GSE 近日宣布，在 PC 上得到玩家压倒性人气支持及大量正评的知名主题公园建造与经营模拟游戏《过山车之星》（Planet Coaster）将移植至新世代家用主机平台 PlayStation 5 及 Xbox Series X，并命名为《过山车之星：主机版》（Planet Coaster: Console Edition），游戏将于 2020 年假期发售。





在游戏中玩家需要建设一座以过山车为主题的豪华游乐园，吸引尽可能多的游客进入游乐园，获得更高的游戏成就。





《过山车之星：主机版》是 Sold Out 及 Frontier Developments 长久合作关係上的最新作品，本作的PC版本、《侏罗纪世界：进化 (Jurassic World Evolution)》、《精英：危机四伏 (Elite Dangerous)》等系列作品的成功，足以引证两者合作所带来的成功。





除了次世代版本之外，游戏也会在 PlayStation 4 和 Xbox One 上推出。



