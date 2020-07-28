iPad版Photoshop更新增加桌面版功能

乔纳森森森 发表于: 07-28 11:28:12
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引入了边缘笔刷和旋转画布工具。

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当 Adobe 于去年年底推出用于 iPad 的 Photoshop 时，它表示将提供定期更新以添加缺少的功能，这些功能往往在 PC 上可用，但尚未添加到 iPad 版中。

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Adobe今天再次履行了诺言，推出了适用于 iPad 的 Photoshop 更新，其中引入了精致的边缘笔刷和旋转画布工具。


边缘笔刷可在 ‌iPad‌ 上为毛发和皮毛等棘手的物体提供更精确的图像选择，从而有助于对锋利而柔和的边缘进行真实，专业的物体选择。该界面已简化为可与触摸控件一起使用，但 Adobe 表示该工具可提供与桌面版本相同的结果。


同时，旋转画布工具允许用户使用两个手指的旋转手势来旋转正在处理的画布，该手势也可以同时放大和缩小。

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旋转可以以 0°、90°、180°、270° 进行，用户可以通过快速捏合手势来重置旋转和缩放。


用户可以从 App Store 免费下载 Adobe Photoshop，但需要订阅才能使用该软件。


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CMCLs
沙发
散了吧，国区没有。。。
5小时前
来自 威锋网页版
blueych
板凳
居然国内没上架？那白高兴了
4小时前
来自 威锋网页版
科ke
地板

越狱了可以免费下载不

3小时前
来自 iPhone X
墨色曼珠沙华
4 楼

啥时候能上架国区啊

2小时前
来自 iPhone XS Max
看到爷还不跑
5 楼

国区到现在都没有上架 都不知道是哪个缺心眼不让上架

1小时前
来自 iPhone 8