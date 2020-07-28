iPad版Photoshop更新增加桌面版功能

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当 Adobe 于去年年底推出用于 iPad 的 Photoshop 时，它表示将提供定期更新以添加缺少的功能，这些功能往往在 PC 上可用，但尚未添加到 iPad 版中。





Adobe今天再次履行了诺言，推出了适用于 iPad 的 Photoshop 更新，其中引入了精致的边缘笔刷和旋转画布工具。





边缘笔刷可在 ‌iPad‌ 上为毛发和皮毛等棘手的物体提供更精确的图像选择，从而有助于对锋利而柔和的边缘进行真实，专业的物体选择。该界面已简化为可与触摸控件一起使用，但 Adobe 表示该工具可提供与桌面版本相同的结果。





同时，旋转画布工具允许用户使用两个手指的旋转手势来旋转正在处理的画布，该手势也可以同时放大和缩小。





旋转可以以 0°、90°、180°、270° 进行，用户可以通过快速捏合手势来重置旋转和缩放。





用户可以从 App Store 免费下载 Adobe Photoshop，但需要订阅才能使用该软件。



