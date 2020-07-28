iOS 14包含全新“场测模式”：功能不变外观更改

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iOS 14 更新引入了多项新改进，包括对 iPhone 上隐藏的“场测模式”功能的全新外观。





据外媒 MacRumors 报道，苹果已对场测模式进行了全面改动，以便一目了然地提供更多有用的信息。





现在有一个带有 LTE Cell 服务信息的主页部分，还有一个菜单部分，其中包含设备信息以及 LTE，UMTS 和 GSM 功能的细分等其他详细信息。





当涉及到“场测模式”时，iOS 13 和 iOS 14 中的许多可用信息都是相同的，因此更改主要与设计有关，并且使浏览隐藏的应用更加容易。





场测模式旨在允许 iPhone 用户访问有关蜂窝信号和蜂窝连接的深入信息。这一模式是为工程师和运营商设计的，大多数人不需要定期使用它。





通过打开“电话”应用，输入 *3001＃12345＃* 并按拨号按钮，就可以在 iPhone 上访问“场测模式”。它不会拨打电话，而是会打开“场测”应用。





有时看到蜂窝信号用数字表示还是很有用的，这在 iOS 13 和 iOS 14 上还是可以实现的。进入场测应用后，点击 LTE（在 iOS 13 的主菜单或 iOS 14 的菜单列表中），然后点击“Serving Cell Meas”。





显示“rsrp0”和“rspr1”的测量值是你的 iPhone 的蜂窝信号强度，单位是分贝-毫瓦。这些数字总是负数。数字范围大约在 -50 到 -130 之间。接近 -50 代表信号强度很强，当你到了 -100 左右，那代表信号强度很差，如果能连接的话，数据速度会很慢。



