疑似A14处理器RAM组件曝光：今年4月生产

乔纳森森森 发表于: 07-28 10:01:47
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2020 iPhone都将配备5纳米的A14芯片。

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随着我们逐渐接近 2020 年新款 iPhone 发布日期，各种 iPhone 组件的照片也开始流出，而今天最新的曝光是 A14 的芯片组件。

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爆料者 Mr. White 今天分享了一系列 A14 处理器的 RAM 组件的照片，这些组件通常位于主芯片的顶部。


从芯片组件的这些照片中我们看不到任何关键信息，但是它似乎有一个 2016 日期的编号，对应 2020 年的第 16 周。这意味着它很可能是在 4 月生产的。


Mr. White 此前曾在 7 月初分享过类似的 A14 RAM 组件照片，但新的照片更加清晰。2020 iPhone 型号都将配备 5 纳米的 A14 芯片，由于改善了散热管理，预计该芯片速度将更快，电池效率更高。配备 A14 芯片的 iPhone 还将通过神经引擎专注于加速人工智能和 AR 任务。


到目前为止，有传言表明，价格较为便宜的 5.4 和 6.1 英寸 iPhone 12 机型将具有 4GB RAM，而高端 6.1 和 6.7 英寸的‌ iPhone 12‌ Pro 机型或将具有 6GB RAM。

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早些时候，在微博上曝光了一张声称是 5.4 英寸 ‌iPhone 12‌ 屏幕面板的图片，该图片屏幕上显示的是一个较小的“刘海”，这与一些称苹果将缩小 ‌iPhone 12‌ 的“刘海”尺寸的传闻相符。


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iT科技版主
沙发
基带芯片如何？
1小时前
来自 威锋网页版
黑夜的caihong
板凳

缩小的那点也许能显示电量了

1小时前
来自 iPhone 11
isycool
地板
可是，连iPad Pro都标配6G了啊？！即便是5.4'，那也是旗舰iPhone啊！不配拥有6G RAM?!
1小时前
来自 威锋网页版
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锦绣未央就
4 楼
引用 @isycool 的回复
可是，连iPad Pro都标配6G了啊？！即便是5.4'，那也是旗舰iPhone啊！不配拥有6G RAM?!

一个充电头都省的，给你全系6？怎么省下钱？

19分钟前
来自 iPad Pro 2018（12.9 inch）