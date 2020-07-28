疑似A14处理器RAM组件曝光：今年4月生产

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随着我们逐渐接近 2020 年新款 iPhone 发布日期，各种 iPhone 组件的照片也开始流出，而今天最新的曝光是 A14 的芯片组件。





爆料者 Mr. White 今天分享了一系列 A14 处理器的 RAM 组件的照片，这些组件通常位于主芯片的顶部。





从芯片组件的这些照片中我们看不到任何关键信息，但是它似乎有一个 2016 日期的编号，对应 2020 年的第 16 周。这意味着它很可能是在 4 月生产的。





Mr. White 此前曾在 7 月初分享过类似的 A14 RAM 组件照片，但新的照片更加清晰。2020 iPhone 型号都将配备 5 纳米的 A14 芯片，由于改善了散热管理，预计该芯片速度将更快，电池效率更高。配备 A14 芯片的 iPhone 还将通过神经引擎专注于加速人工智能和 AR 任务。





到目前为止，有传言表明，价格较为便宜的 5.4 和 6.1 英寸 iPhone 12 机型将具有 4GB RAM，而高端 6.1 和 6.7 英寸的‌ iPhone 12‌ Pro 机型或将具有 6GB RAM。





早些时候，在微博上曝光了一张声称是 5.4 英寸 ‌iPhone 12‌ 屏幕面板的图片，该图片屏幕上显示的是一个较小的“刘海”，这与一些称苹果将缩小 ‌iPhone 12‌ 的“刘海”尺寸的传闻相符。



