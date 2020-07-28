早高FENG：搜狗就腾讯有意收购回应媒体/亚马逊发布新版Alexa移动应用

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▎微软测试氢燃料电池作为数据中心的备用电源





微软今天宣布，已经成功测试了氢燃料电池（250 千瓦），为一排数据中心服务器连续供电 48 小时。微软正在考虑将氢燃料电池作为柴油发电机的替代品，现在使用的柴油燃料占其总排放量的比例不到1%，柴油动力发电机通常用于在停电和其他服务中断的情况下支持连续运行。由于氢燃料电池的成本在过去几年中大幅下降，微软现在正在探索将其作为一种替代品。一个 Azure 数据中心配备了燃料电池、储氢罐和电解器，可以将水分子转化为氢气和氧气，同时还可以与电网整合，提供负载平衡服务。





▎搜狗就腾讯有意收购回应媒体





7 月 27 日晚间消息，搜狗就腾讯有意收购回应媒体称：感谢腾讯公司对搜狗公司价值以及技术能力、产品创新能力的认可。接下来会对相关事宜进行认真的讨论和衡量，让搜狗能够持续为用户创造更大的价值。此前搜狗宣布，腾讯对公司提出初步非约束性建议，即腾讯将以每股 9 美元的价格收购搜狗所有尚未被腾讯或其关联公司拥有的已发行普通股，包括代表美国存托股（ADS）的普通股。这项拟议交易如果完成，则搜狗将成为腾讯的私人持股间接全资子公司，搜狗的美国存托股票将从纽约证券交易所退市。





▎OnePlus Nord 有第三种颜色选项





近日一加在海外发布了中端机 OnePlus Nord，除了已知的灰色玛瑙（Gray Onyx）和蓝色大理石（Blue Marble），似乎还有一个所谓的浅灰色（Gray Ash）配色。据悉，XDA-Developers 深入了该机预装的 OxygenOS 的工程模式，结果在代码中找到了有关新机配色的几行字符串。从目前的情况来看，外媒猜测一加或仅在某些特定的市场提供灰色的版本，或者日后再宣布面向欧洲 / 印度市场的新选项。





▎亚马逊发布新版 Alexa 移动应用





据外媒报道，亚马逊近日发布了针对 iOS 和 Android 用户的新版 Alexa 移动应用，据 TechCrunch 解释，该应用旨在提供更个性化的体验以便更好地指导消费者何时以及如何使用 Alexa。可以看到，这是一个全新的主屏幕，顶部有一个大大的 Alexa 按钮，以此来鼓励用户点击按钮或通过语音指令打开该助手功能。新 Alexa 应用将于下月在全球 iOS、Android 和 Fire OS 设备上推出并将于该月月底向所有人开放。