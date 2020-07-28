高通正式发布 Quick Charge 5 技术：充电效率/速度大幅提升

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7月27日晚，高通在官方微博发布消息称，” Qualcomm 宣布面向 Android 终端推出最快速的商用充电技术 Qualcomm Quick Charge 5。“





据高通表示，“Quick Charge 5 有望成为面向智能手机提供 100W 以上充电功率的首个商用快充平台，可以帮助用户实现手机从 0 电量充至 50% 电量仅需 5 分钟！Quick Charge 5 的性能较前代平台显著提升，充电效率比 Quick Charge 4 提升70%，充电速度是前代平台的 4 倍。Quick Charge 5 支持双充/三充技术、自适应输入电压、第四代最佳电压智能协商（INOV4）算法、Qualcomm Battery Saver 电池健康管理以及全新的 Qualcomm 适配器功率智能识别技术，上述技术将共同实现充电效率的最大化、增强安全性并帮助延长用户终端的电池寿命。”









高通产品管理副总裁 Ev Roach 表示，“Quick Charge 5 是高通最快速、最通用的充电解决方案，可让消费者拥有更多时间享受产品本身，而不需要担心花费在充电上的大量时间。可以拓宽我们的技术覆盖并将 100W 以上快充成为商用，我们非常骄傲。此外，我们会和厂商密切合作，努力创造出领先行业、符合用户需求且满足消费者沉浸式体验的设备。”





QC5 同样有出色的兼容性和扩展性，它向下适配 QC 2.0、3.0、4以及4+，且经过优化后的 QC5 还继承了 USB-PD 和 Type-C 技术的优点，更好地帮助用户扩展至其他支持 Type-C 协议的设备。









预计支持 QC5 技术的商用设备将在本季度出现，目前仅支持搭载骁龙 865 和骁龙 865 Plus 的设备，未来还会支持搭载旗舰/高端处理器的设备。





编辑于 2020-07-28 09:27:23