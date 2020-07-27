宝马腾讯进行数字化合作：推进车载轻应用生态

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新浪消息，7 月 27 日宝马与腾讯宣布开展数字化合作，双方将共同推进车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”在宝马车上的应用，进一步丰富车内数字化生态，旨在为广大的中国 BMW 客户打造更愉悦、便捷和安全的豪华数字体验。





即将“入驻”BMW 车的“腾讯小场景”，是专为出行场景打造的车载轻应用生态，它是基于云端更新，无需下载安装，支持语音交互，更符合驾驶环境下的使用习惯，满足了中国用户、特别是伴随互联网成长起来的新生代希望“全时在线”的数字化需求。





更重要的是，宝马研发工程师以宝马集团的高品质标准对“小场景”进行精选，确保它们能与 BMW 车机系统完美适配。而支持全语音交互的“微信车载版”，则让客户在安全驾驶的同时，保持社交沟通不掉线。





作为各自领域的领跑者，宝马和腾讯近年来不断深化及拓展合作。2018 年 9 月，宝马与腾讯达成战略合作，联手推进智慧出行服务体系，探索腾讯数字产品及服务与宝马集团车机端及手机端数字平台的整合。2019 年 7 月，宝马与腾讯再度携手，建立宝马集团中国高性能数据驱动开发平台。今天，双方又进一步拓展了在数字化领域的合作。



