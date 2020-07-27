宝马腾讯进行数字化合作：推进车载轻应用生态

乔纳森森森 发表于: 07-27 20:18:29
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双方旨在打造更愉悦、便捷和安全的豪华数字体验。

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新浪消息，7 月 27 日宝马与腾讯宣布开展数字化合作，双方将共同推进车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”在宝马车上的应用，进一步丰富车内数字化生态，旨在为广大的中国 BMW 客户打造更愉悦、便捷和安全的豪华数字体验。

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即将“入驻”BMW 车的“腾讯小场景”，是专为出行场景打造的车载轻应用生态，它是基于云端更新，无需下载安装，支持语音交互，更符合驾驶环境下的使用习惯，满足了中国用户、特别是伴随互联网成长起来的新生代希望“全时在线”的数字化需求。


更重要的是，宝马研发工程师以宝马集团的高品质标准对“小场景”进行精选，确保它们能与 BMW 车机系统完美适配。而支持全语音交互的“微信车载版”，则让客户在安全驾驶的同时，保持社交沟通不掉线。

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作为各自领域的领跑者，宝马和腾讯近年来不断深化及拓展合作。2018 年 9 月，宝马与腾讯达成战略合作，联手推进智慧出行服务体系，探索腾讯数字产品及服务与宝马集团车机端及手机端数字平台的整合。2019 年 7 月，宝马与腾讯再度携手，建立宝马集团中国高性能数据驱动开发平台。今天，双方又进一步拓展了在数字化领域的合作。


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stiven1009
沙发

2019款320应该又无缘，只能换代升级吧🤣

昨天 21:35
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中华全国总工会
板凳

跟谁合作部好跟腾讯，又要充钱了草

昨天 22:51
来自 iPhone XS Max
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瞎基巴搞
地板
引用 @中华全国总工会 的回复

跟谁合作部好跟腾讯，又要充钱了草

呵呵，腾讯啊这玩意，微信不用嘛不行，用嘛又恶心。真希望现在有个竞争对手超越它。但是真的很难。

昨天 23:01
来自 iPhone 11 Pro
一网住情深
4 楼
腾讯微信无感支付挺神奇的
昨天 23:34
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dsqszy
5 楼
别有广告就好，我们现在不需要那么多功能。
昨天 23:58
来自 威锋网页版
NobbKissme
6 楼

联合宝马大优惠啦，7折Vip减少广告，8svip几乎无广告啦，还有尊贵宝钻开通功能全开无广告！

3小时前
来自 iPhone X
手机锋友4ny7bp2
7 楼
引用 @瞎基巴搞 的回复

呵呵，腾讯啊这玩意，微信不用嘛不行，用嘛又恶心。真希望现在有个竞争对手超越它。但是真的很难。

很多小商贩只支持微信支付，超级鹅心。
3小时前
来自 威锋网页版
littiletree
8 楼
引用 @瞎基巴搞 的回复

呵呵，腾讯啊这玩意，微信不用嘛不行，用嘛又恶心。真希望现在有个竞争对手超越它。但是真的很难。

深有同感
2小时前
来自 威锋网页版
瞎基巴搞
9 楼
引用 @手机锋友4ny7bp2 的回复
很多小商贩只支持微信支付，超级鹅心。

主要是微信方便，如果是支付宝的话很多老人不用！微信的话老老少少都用，起先只是年轻人教老人用来聊天。而支付宝却不能聊天。一个老人或者一个不太会用手机的人来说一个app能搞定的事情干嘛装几个？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro