爆料大神回应本周更新iMac的传闻：没有

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今年爆料颇为频繁的 Jon Prosser 今天针对 iMac 本周将更新的传闻作出了回应，他个人否认了这一传闻。





关于即将推出基于英特尔的 iMac，外形设计不变的传言出现在上周末，来源于没有准确爆料记录的 Twitter 账户。在回应有关传言的新闻报道的推特中，Prosser 只说了一句：没有。





当前的 iMac 型号的发货时间已经推迟了数周，这使许多观察者认为 iMac 的更新可能即将到来。





苹果分析师郭明錤表示，苹果计划在 2020 年第三季度更新其现有的基于 Intel 的 iMac，然后于今年晚些时候推出 Apple Silicon iMac。





颇为可靠的爆料者 CoinX 在 3 月则声称 iMac 更新即将“发布”，但此后没有共享任何进一步的信息。





有传言称，iMac 重新设计将具有 iPad Pro 的设计语言和更窄的边框，类似于去年 Pro Display XDR 上看到的外观。





Prosser 在周日还回应了 Twitter 上的一个问题，即新的 iMac 是基于 Apple Silicon还是基于 Intel，他表示：“第一款 ARM Mac 可能是 13.3 英寸的 MacBook Pro。”





郭明錤之前也表示，首款采用苹果自家芯片的 Mac 将是 13.3 英寸的 MacBook Pro，它将在 2020 年底之前进行更新。



