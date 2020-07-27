雷军发多条微博：暗示小米10 Pro“超大杯”将至？

乔纳森森森 发表于: 07-27 16:12:59
来自 威锋网页版
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这款新机会不会是小米10 Pro Plus呢？

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小米创始人兼首席执行官雷军今天连续发了多条微博，似乎在暗示一款新的小米旗舰手机的到来。 据悉，这款手机很可能是小米10 Pro的“超大杯”-小米10 Pro Plus。

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值得一提的是，雷军本人似乎将主持接下来的新品发布会。至于新的智能手机，雷军暗示了一些可能成为小米10 Pro Plus 手机的一部分功能。包括双扬声器、高刷新率屏、3.5 毫米耳机插孔、NFC、红外传感器、30 倍及更大变焦支持、前后光学传感器、VC 散热器、4500mAh 电池和无线充电。


根据之前的消息，小米10 Pro Plus 可能会配备 120Hz AMOLED 屏，并搭载 Snapdragon 865 Plus SoC。 背面配备四摄像头组合，并采用 1 亿像素主传感器，针对更好的变焦功能进行了优化。

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软件方面将采用 MIUI 12，搭载 4,500mAh 或更大容量的电池供电，可能会支持 120W 的快速充电技术。

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至于其它配置，预计小米会在未来一段时间里放出更多预热和爆料。


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锦绣未央就
沙发

小米全家桶，比吸x还容易让人x上瘾，我大学研究生宿舍很多米粉，这代人成长起来会被小米套住不？

2小时前
来自 iPad Pro 2018（12.9 inch）
查看5条回复
狂人同学
板凳
引用 @锦绣未央就 的回复

小米全家桶，比吸x还容易让人x上瘾，我大学研究生宿舍很多米粉，这代人成长起来会被小米套住不？

我家里电器现在也很多小米的，主要是便宜啊

2小时前
来自 iPhone XS Max
Felix_Feng
地板
引用 @锦绣未央就 的回复

小米全家桶，比吸x还容易让人x上瘾，我大学研究生宿舍很多米粉，这代人成长起来会被小米套住不？

smile假药停了，雷军来了
2小时前
来自 威锋网页版
锦绣未央就
4 楼
引用 @狂人同学 的回复

我家里电器现在也很多小米的，主要是便宜啊

我也是啊。打算凑够一套全家桶，联动起来舒服

2小时前
来自 iPad Pro 2018（12.9 inch）
活雷疯
5 楼
这命名，也是相当的简单粗暴了~
2小时前
来自 威锋网页版
叫我庄嘉
6 楼

除了📱，其他的生態鏈確實挺好的

2小时前
来自 iPhone XR
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lol1314
7 楼
每天能接受无数广告的都是一些厉害的人物。
1小时前
来自 威锋网页版
手机锋友827pyrt
8 楼

现在的手机都是挖孔、水滴、这些奇葩比例加长版的手机！实在欣赏不来！

1小时前
来自 iPhone 6S
琦帅86
9 楼
引用 @锦绣未央就 的回复

小米全家桶，比吸x还容易让人x上瘾，我大学研究生宿舍很多米粉，这代人成长起来会被小米套住不？

早入坑米家了，东西确实不错

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
琦帅86
10 楼
引用 @叫我庄嘉 的回复

除了📱，其他的生態鏈確實挺好的

小米生态链的绿米一直在给home kit供货

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max