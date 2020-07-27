雷军发多条微博：暗示小米10 Pro“超大杯”将至？

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小米创始人兼首席执行官雷军今天连续发了多条微博，似乎在暗示一款新的小米旗舰手机的到来。 据悉，这款手机很可能是小米10 Pro的“超大杯”-小米10 Pro Plus。





值得一提的是，雷军本人似乎将主持接下来的新品发布会。至于新的智能手机，雷军暗示了一些可能成为小米10 Pro Plus 手机的一部分功能。包括双扬声器、高刷新率屏、3.5 毫米耳机插孔、NFC、红外传感器、30 倍及更大变焦支持、前后光学传感器、VC 散热器、4500mAh 电池和无线充电。





根据之前的消息，小米10 Pro Plus 可能会配备 120Hz AMOLED 屏，并搭载 Snapdragon 865 Plus SoC。 背面配备四摄像头组合，并采用 1 亿像素主传感器，针对更好的变焦功能进行了优化。





软件方面将采用 MIUI 12，搭载 4,500mAh 或更大容量的电池供电，可能会支持 120W 的快速充电技术。





至于其它配置，预计小米会在未来一段时间里放出更多预热和爆料。



