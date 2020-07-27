vivo S7确认将在8月3日发布：致力打造潮流气质产品

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vivo 于 3 月发布了以自拍为重点的 vivo S6 5G，在市场上也获得了良好的评价。今天，vivo 通过微博确认，它将于 8 月 3 日发布 vivo S7 5G 手机。





此前网络盛传的多彩配色、轻薄机身等属性得到“实锤”，刘昊然在视频中惊喜出境，确认将继续担任 vivo S7 新品代言人。





根据之前的爆料，vivo S7 正面开孔容纳了一个具有自动对焦功能的 4400 万像素自拍相机。该手机可能配备了两个前置摄像头，另一个是 800 万像素的超广角传感器。





预计后置摄像头系统将采用三个摄像头，包括一个 6400 万像素的主摄像头，一个 800 万像素的超广角镜头和一个 1300 万像素的人像镜头。





vivo S7 5G 采用 6.43 英寸的 S-AMOLED 显示屏，具有 Full HD+ 分辨率支持和屏幕内指纹读取器。内部处理器则为 Snapdragon 765G。





根据 vivo 的说法，vivo S 系列从诞生之日起，就致力于为年轻潮人打造符合潮流气质的科技产品，新一代产品将会表现如何，让我们拭目以待。



