vivo S7确认将在8月3日发布：致力打造潮流气质产品

乔纳森森森 发表于: 07-27 15:23:47
来自 威锋网页版
1758
8
只看作者
多彩配色、轻薄机身等属性得到“实锤”。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



vivo 于 3 月发布了以自拍为重点的 vivo S6 5G，在市场上也获得了良好的评价。今天，vivo 通过微博确认，它将于 8 月 3 日发布 vivo S7 5G 手机。

image

此前网络盛传的多彩配色、轻薄机身等属性得到“实锤”，刘昊然在视频中惊喜出境，确认将继续担任 vivo S7 新品代言人。


根据之前的爆料，vivo S7 正面开孔容纳了一个具有自动对焦功能的 4400 万像素自拍相机。该手机可能配备了两个前置摄像头，另一个是 800 万像素的超广角传感器。


预计后置摄像头系统将采用三个摄像头，包括一个 6400 万像素的主摄像头，一个 800 万像素的超广角镜头和一个 1300 万像素的人像镜头。

image

vivo S7 5G 采用 6.43 英寸的 S-AMOLED 显示屏，具有 Full HD+ 分辨率支持和屏幕内指纹读取器。内部处理器则为 Snapdragon 765G。


根据 vivo 的说法，vivo S 系列从诞生之日起，就致力于为年轻潮人打造符合潮流气质的科技产品，新一代产品将会表现如何，让我们拭目以待。


全部回复(8)
只看作者
正序查看 倒序查看
qishuicc
沙发

广告文案可真lou

07-27 15:44
来自 iPhone XS
iknow
板凳
不敢给正面 肯定是异形屏
07-27 15:48
来自 威锋网页版
bySpeedMAX
地板
同一个系列，半年一款新机？
07-27 16:37
来自 威锋网页版
bryantyanco
4 楼

这年头还炒什么有沟必火？！

07-27 19:17
来自 iPhone XS Max
kelude008
5 楼
千篇一律打孔屏 恶心死人不偿命
07-27 21:55
来自 威锋网页版
cybersun
6 楼
对A，要不起
昨天 09:43
来自 威锋网页版
vlovebb
7 楼
今年谁是第一个发布“屏下摄像头“”呢?
昨天 17:18
来自 威锋网页版